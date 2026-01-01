Installer Isso med ett klikk.
Lettvektig, selvhostet kommenteringsserver for blogger og statiske nettsteder, fri for tredjepartssporing.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Isso
Isso er en lett, selvhostet kommenteringsserver utformet som et personvernvennlig alternativ til Disqus og lignende tredjepartstjenester. Den lagrer alle kommentarer i en SQLite-database på din egen server, og eliminerer tredjeparts sporingspiksler og eksterne JavaScript-avhengigheter fra nettstedbesøkendes nettlesere.
I motsetning til skybaserte kommenteringstjenester som tjener penger på brukerdata, beholder Isso lesernes dine kommentarer på infrastruktur du eier. Den støtter Markdown-formatering, kommentartråder, e-postvarsler, modereringskøer og et innebygd administratorgrensesnitt — alt som trengs for et profesjonelt kommenteringsoppsett uten personvernkompromissene fra hostede tjenester.
Viktige funksjoner i Isso
Personvern som standard
Alle kommentarer lagres i din egen SQLite-database uten tredjeparts sporingsskript eller analyser injisert i dine besøkendes nettlesere.
Markdown i kommentarer
Lesere kan formatere kommentarene sine med Markdown, inkludert fet skrift, kursiv, lenker og kodeblokker, uten ekstra konfigurasjon.
E-postvarsler
Motta e-postvarsler for nye kommentarer og svar via SMTP, slik at du holdes informert uten å kreve at lesere oppretter kontoer.
Kommentarmoderering
Hold kommentarer i en modereringskø før publisering, med valgfri automatisk godkjenning for tidligere bekreftede e-postadresser.
Administrasjonsgrensesnitt for web
Innebygd passordbeskyttet admin-grensesnitt lar deg godkjenne, redigere eller slette enhver kommentar uten å berøre databasen direkte.
Hvorfor kjøre Isso på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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