Isso er en lett, selvhostet kommenteringsserver utformet som et personvernvennlig alternativ til Disqus og lignende tredjepartstjenester. Den lagrer alle kommentarer i en SQLite-database på din egen server, og eliminerer tredjeparts sporingspiksler og eksterne JavaScript-avhengigheter fra nettstedbesøkendes nettlesere.

I motsetning til skybaserte kommenteringstjenester som tjener penger på brukerdata, beholder Isso lesernes dine kommentarer på infrastruktur du eier. Den støtter Markdown-formatering, kommentartråder, e-postvarsler, modereringskøer og et innebygd administratorgrensesnitt — alt som trengs for et profesjonelt kommenteringsoppsett uten personvernkompromissene fra hostede tjenester.