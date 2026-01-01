Installer Open Notebook med ett klikk.
AI-drevet kunnskapsarbeidsområde som kombinerer notatskriving, dokumenthåndtering og kontekstuell AI-chat i én selvhostet app.
Velg en VPS-plan for Open Notebook
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Open Notebook
Open Notebook er en selvhostet, AI-drevet notatplattform som holder skriving, forskning og AI-assistanse i ett enkelt miljø. I stedet for å bytte mellom dokumenter, chat-grensesnitt og spredte filsystemer, skaper Open Notebook ett arbeidsområde der notater, opplastede filer og AI-kontekst forblir tilkoblet — noe som gjør det enklere å gå fra grove ideer til strukturert dokumentasjon uten å miste kunnskapen du bygger opp over tid.
Denne utrullingen parer Open Notebook med SurrealDB for vedvarende lagring, og holder alle notatene dine og AI-interaksjonshistorikken på din egen infrastruktur. Selvhosting betyr at dataene dine aldri passerer gjennom tredjeparts SaaS-systemer, og du beholder full kontroll over tilgang, sikkerhetskopier og oppbevaring.
Viktige funksjoner i Open Notebook
Enhetlig AI-arbeidsområde
Notater og AI-chat deler samme kontekst, slik at assistenten trekker på dine faktiske dokumenter i stedet for bare generell kunnskap.
SurrealDB Backend
Dedikert SurrealDB-instans tilbyr rask, vedvarende lagring for notater, opplastede filer og databasetilstand på tvers av omstarter.
Kontekstbevisst assistanse
Still spørsmål om ditt eget materiale og få svar basert på notatene og dokumentene du allerede har skrevet.
Privat som standard
Alle data forblir på din VPS — ingen SaaS-synkronisering, ingen tredjeparts tilgang til notatene dine eller AI-samtaler.
Fleksibel kunnskapsforvaltning
Egnet for personlige forskningsjournaler, tekniske kjørebøker, produktplanlegging og langsiktige kunnskapsbaser.
Hvorfor kjøre Open Notebook på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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