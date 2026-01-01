Open Notebook er en selvhostet, AI-drevet notatplattform som holder skriving, forskning og AI-assistanse i ett enkelt miljø. I stedet for å bytte mellom dokumenter, chat-grensesnitt og spredte filsystemer, skaper Open Notebook ett arbeidsområde der notater, opplastede filer og AI-kontekst forblir tilkoblet — noe som gjør det enklere å gå fra grove ideer til strukturert dokumentasjon uten å miste kunnskapen du bygger opp over tid.

Denne utrullingen parer Open Notebook med SurrealDB for vedvarende lagring, og holder alle notatene dine og AI-interaksjonshistorikken på din egen infrastruktur. Selvhosting betyr at dataene dine aldri passerer gjennom tredjeparts SaaS-systemer, og du beholder full kontroll over tilgang, sikkerhetskopier og oppbevaring.