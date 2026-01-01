Distribuer YaCy med ett klikk-installasjon.
Selvhostet, peer-to-peer nettsøkemotor som indekserer og søker på nettet uten sentrale servere eller sporing.
Velg en VPS-plan for YaCy
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med YaCy
YaCy er en fullt distribuert, peer-to-peer nettsøkemotor som kjører utelukkende på din egen server. I motsetning til Google eller Bing, er det ingen sentral autoritet som kontrollerer søkeresultatene — hver YaCy-instans gjennomsøker og indekserer nettet uavhengig, samtidig som den kobler seg til en delt global indeks som vedlikeholdes av tusenvis av andre YaCy-noder. Søkespørringer blir hashet før de deles med noder, noe som sikrer private søk fra grunnen av.
Selv-hosting av YaCy gir deg en privat søkeløsning uten sporing, ingen reklamepåvirkning på rangeringer og ingen søkelogger sendt til tredjeparter. Den fungerer også som en intranett-søkemotor, som indekserer HTTP-, FTP- og SMB-ressurser på et lokalt nettverk uten internettilkobling.
Viktige funksjoner i YaCy
Peer-to-peer-indeks
Hver YaCy-node blir med i en global distribuert indeks, deler gjennomsøkte sider med andre noder og mottar resultater i retur — ingen sentral server er nødvendig.
Innebygd søkerobot
Konfigurerbare gjennomsøkingsplaner og dybdekontroller for å kontinuerlig indeksere domener og holde dine lokale søkeresultater ferske og relevante.
Personvern først-søk
Søkespørringer blir hashet før de deles med P2P-nettverket, noe som forhindrer enhver node fra å identifisere hva du søkte etter.
Intranett søkemodus
Indekser og søk interne HTTP-, FTP- og SMB-ressurser på et lokalt nettverk uten å eksponere noen data til det offentlige internett.
Skriptbart REST API
Alle administrasjonsfunksjoner er tilgjengelige via XML- og JSON REST-endepunkter, noe som muliggjør automatisering og tilpassede søkeportalintegrasjoner.
Hvorfor kjøre YaCy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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