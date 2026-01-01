YaCy er en fullt distribuert, peer-to-peer nettsøkemotor som kjører utelukkende på din egen server. I motsetning til Google eller Bing, er det ingen sentral autoritet som kontrollerer søkeresultatene — hver YaCy-instans gjennomsøker og indekserer nettet uavhengig, samtidig som den kobler seg til en delt global indeks som vedlikeholdes av tusenvis av andre YaCy-noder. Søkespørringer blir hashet før de deles med noder, noe som sikrer private søk fra grunnen av.

Selv-hosting av YaCy gir deg en privat søkeløsning uten sporing, ingen reklamepåvirkning på rangeringer og ingen søkelogger sendt til tredjeparter. Den fungerer også som en intranett-søkemotor, som indekserer HTTP-, FTP- og SMB-ressurser på et lokalt nettverk uten internettilkobling.