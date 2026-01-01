TeslaMate er en åpen kildekode-datalogger for Tesla-eiere som kobler seg til Tesla API-en, henter bilens telemetri kontinuerlig, og lagrer hver kjøretur, lading, programvareoppdatering og tomgangshendelse i en PostgreSQL-database. Bygget rundt en ren Phoenix-nettapp og en dedikert Grafana-instans med to dusin forhåndsbygde dashbord, gir den deg historisk innsikt i effektivitet, batteridegradering, ladekostnader og kjørevaner som Tesla-appen ikke avslører.

Selv-hosting av TeslaMate på din VPS holder hver kilometer med kjøredata privat — ingen tredjeparts analysetjeneste inntar dine tursteder, ladehistorikk eller oppvåkningsmønstre. Den medfølgende PostgreSQL, Grafana og MQTT-megleren kjører utelukkende på din VPS, og du logger deg på TeslaMate én gang med Tesla-kontoen din for å begynne å samle inn data.