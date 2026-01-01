Installer TeslaMate med ett klikk.
Selvhostet datalogger for din Tesla som registrerer hver kjøretur, lading og turstatistikk med flotte Grafana-dashbord.
Velg en VPS-plan for TeslaMate
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med TeslaMate
TeslaMate er en åpen kildekode-datalogger for Tesla-eiere som kobler seg til Tesla API-en, henter bilens telemetri kontinuerlig, og lagrer hver kjøretur, lading, programvareoppdatering og tomgangshendelse i en PostgreSQL-database. Bygget rundt en ren Phoenix-nettapp og en dedikert Grafana-instans med to dusin forhåndsbygde dashbord, gir den deg historisk innsikt i effektivitet, batteridegradering, ladekostnader og kjørevaner som Tesla-appen ikke avslører.
Selv-hosting av TeslaMate på din VPS holder hver kilometer med kjøredata privat — ingen tredjeparts analysetjeneste inntar dine tursteder, ladehistorikk eller oppvåkningsmønstre. Den medfølgende PostgreSQL, Grafana og MQTT-megleren kjører utelukkende på din VPS, og du logger deg på TeslaMate én gang med Tesla-kontoen din for å begynne å samle inn data.
Viktige funksjoner i TeslaMate
Kjøre- og ladelogging
Kontinuerlig avspørring fanger opp hver kjøretur, ladeøkt, programvareoppdatering og parkert hendelse med presise start- og sluttidspunkter og lokasjoner.
Forhåndsbygde Grafana-dashbord
To dusin dashbord visualiserer effektivitet, rekkevidde, ladekostnader, dekkslitasje og batteridegradering som standard — ingen Grafana-oppsett nødvendig.
Reise- og adresseoppløsning
Omvendt geokoding gjør om rå GPS-koordinater til navngitte adresser slik at reisehistorikken viser deg faktiske stedsnavn, ikke koordinater.
Overvåking av batterihelse
Langsiktige grafer for batteridegradering og forventet kapasitetstap hjelper deg med å ta informerte beslutninger om utskifting eller garantikrav.
Belastningskostnadsrapporter
Konfigurer tariffer per sted for å beregne nøyaktige ladekostnader per økt, månedlige regningsestimater og besparelser sammenlignet med bensin.
MQTT-integrasjon
Sanntids bilstatus publisert over MQTT integreres med Home Assistant, openHAB, eller hvilken som helst hjemmeautomatiseringsplattform som snakker MQTT.
Hvorfor kjøre TeslaMate på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.