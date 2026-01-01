Jitsi Meet er en gratis videokonferanseplattform med åpen kildekode som kjører fullstendig i nettleseren ved hjelp av WebRTC, uten behov for plugins, apper eller kontoer for deltakerne. Bygget av teamet bak den populære offentlige tjenesten meet.jit.si og brukt av 8x8 i deres kommersielle skyplattform, støtter Jitsi Meet HD-video, skjermdeling, ende-til-ende-kryptering, opptak, direktestrømming til YouTube, håndsopprekning, avstemninger, breakout-rom og live-teksting rett ut av esken.

Selv-hosting av Jitsi Meet på din egen VPS gir organisasjoner og lokalsamfunn ubegrenset møtetid for ubegrensede deltakere, med hver lyd- og videostrøm rutet via din egen infrastruktur i stedet for å gå gjennom en tredjeparts SaaS som kan endre priser, strupe båndbredde eller analysere møtemetadata.