Installer Jitsi Meet med ett-klikks installasjon.
Selvhostet videokonferanseplattform med skjermdeling, ende-til-ende-kryptering og ingen gebyrer per deltaker — et Zoom-alternativ.
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Hva du kan bygge med Jitsi Meet
Jitsi Meet er en gratis videokonferanseplattform med åpen kildekode som kjører fullstendig i nettleseren ved hjelp av WebRTC, uten behov for plugins, apper eller kontoer for deltakerne. Bygget av teamet bak den populære offentlige tjenesten meet.jit.si og brukt av 8x8 i deres kommersielle skyplattform, støtter Jitsi Meet HD-video, skjermdeling, ende-til-ende-kryptering, opptak, direktestrømming til YouTube, håndsopprekning, avstemninger, breakout-rom og live-teksting rett ut av esken.
Selv-hosting av Jitsi Meet på din egen VPS gir organisasjoner og lokalsamfunn ubegrenset møtetid for ubegrensede deltakere, med hver lyd- og videostrøm rutet via din egen infrastruktur i stedet for å gå gjennom en tredjeparts SaaS som kan endre priser, strupe båndbredde eller analysere møtemetadata.
Viktige funksjoner i Jitsi Meet
Nettleserbaserte videosamtaler
Deltakere blir med fra hvilken som helst moderne nettleser uten å installere programvare, programtillegg eller opprette kontoer — del en URL, og konferanser starter umiddelbart.
Skjermdeling og opptak
Del applikasjoner, nettleserfaner eller hele skjermer under samtaler, med valgfri opptak under møtet og direktestrømming til YouTube eller andre RTMP-endepunkter.
Ende-til-ende-kryptering
Valgfri E2EE for en-til-en-samtaler og små gruppemøter holder lyd- og videostrømmer kryptert fra avsender til mottaker, selv fra selve serveren.
Grupperom og avstemninger
Del større møter inn i mindre breakout-grupper for diskusjon, kjør live-avstemninger, rekk opp hånden og bruk reaksjoner for interaktiv konferansedynamikk.
Direkteteksting og oppringing
Valgfri integrasjon med Jigasi for SIP-oppringing og direkteteksting gjør møter tilgjengelige for telefonoppringere og deltakere som trenger transkripsjoner.
Ingen pris per bruker
Arranger ubegrensede møter med ubegrensede deltakere på din egen VPS — ingen gebyrer per deltaker, ingen tidsbegrensninger for møter, ingen oppgraderingsmeldinger.
Hvorfor kjøre Jitsi Meet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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