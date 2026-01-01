Installer Wavelog med ett-klikks installasjon.
Nettbasert amatørradio loggføringsapplikasjon for sporing av QSO-er, administrering av utmerkelser og integrering med LoTW og eQSL.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wavelog
Wavelog er en moderne, nettbasert loggføringsapplikasjon for amatørradio for sporing av QSO-er og håndtering av fremdrift for utmerkelser på tvers av DXCC-, IOTA-, SOTA- og POTA-programmer. Den integreres direkte med LoTW, eQSL og oppslagstjenester for kallesignal, og støtter CAT-radiokontroll for automatisert loggføring under operasjonssesjoner.
Selvhosting av Wavelog på en VPS holder loggbokdataene dine private og tilgjengelige fra hvilken som helst nettleser eller mobilenhet uten tredjeparts skytjenesteavhengighet. Konkurranselogging, DX-klyngeintegrasjon, ADIF- og Cabrillo-eksport, og støtte for flere operatører gjør det til en komplett stasjonsloggføringsløsning for seriøse amatørradiooperatører.
Viktige funksjoner i Wavelog
Prissporing
Spor fremdrift mot DXCC, IOTA, SOTA, POTA, og andre store amatørradio-utmerkelsesprogrammer fra loggbokdataene dine.
LoTW & eQSL synkronisering
Last opp og bekreft QSOs automatisk med LoTW og eQSL for elektronisk diplomkreditering uten manuell innsending.
CAT radiokontroll
Koble til radioen din via CAT-grensesnitt for å automatisk fylle ut bånd-, modus- og frekvensfeltene under live drift.
Konkurranselogging
Logg konkurranse-QSOer med utvekslingssporing og duplikatsjekk for konkurransedyktig amatørradio-drift.
ADIF-eksport
Eksporter hele loggen din i ADIF- eller Cabrillo-format for bruk med annen loggprogramvare eller systemer for innsending av priser.
Hvorfor kjøre Wavelog på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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