Wavelog er en moderne, nettbasert loggføringsapplikasjon for amatørradio for sporing av QSO-er og håndtering av fremdrift for utmerkelser på tvers av DXCC-, IOTA-, SOTA- og POTA-programmer. Den integreres direkte med LoTW, eQSL og oppslagstjenester for kallesignal, og støtter CAT-radiokontroll for automatisert loggføring under operasjonssesjoner.

Selvhosting av Wavelog på en VPS holder loggbokdataene dine private og tilgjengelige fra hvilken som helst nettleser eller mobilenhet uten tredjeparts skytjenesteavhengighet. Konkurranselogging, DX-klyngeintegrasjon, ADIF- og Cabrillo-eksport, og støtte for flere operatører gjør det til en komplett stasjonsloggføringsløsning for seriøse amatørradiooperatører.