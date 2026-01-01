Installer Lemmy med ett-klikks installasjon.
Føderert lenkeaggregator og diskusjonsplattform som lar fellesskap drive uavhengige forum sammenkoblet gjennom ActivityPub Fediverse.
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Hva du kan bygge med Lemmy
Lemmy er en gratis, åpen kildekode føderert lenkesamler og diskusjonsplattform — tenk Reddit, men hver server drives uavhengig av sitt fellesskap, og alle servere kobles sammen via ActivityPub-protokollen slik at brukere kan abonnere på fellesskap på tvers av Fediverset. Bygget i Rust for lavt ressursforbruk og høy samtidighet, leverer Lemmy trådede kommentarer, stemmebasert rangering, tilpasset fellesskapsmoderering, flere sorteringsalgoritmer og et polert nett-grensesnitt.
Selv-hosting av Lemmy på din VPS lar fellesskapsorganisatorer, hobbygrupper og nisjeinteresser drive sitt eget forum uten annonsestøttede inntektsmodeller, algoritmisk feed-manipulering eller datainnsamling fra en sentral plattform. Den medfølgende PostgreSQL og pict-rs bildehosting holder alt innenfor din infrastruktur.
Viktige funksjoner i Lemmy
Fødererte fellesskap
Brukere på enhver Lemmy-instans kan abonnere på fellesskap på serveren din, og dine brukere kan abonnere på fellesskap hvor som helst i Fediverset.
Trådede kommentarer og avstemning
Kjent trådet diskusjon i Reddit-stil med opp- og nedstemming, flere sorteringsalgoritmer (populære, topp, nye, kontroversielle), og uendelig tråddybde.
Fellesskapsmoderering
Hvert fellesskap har sine egne moderatorer med detaljerte tillatelser, tilpassede regler og en dedikert moderatorlogg for åpenhet.
Innebygd bildehosting
Inkludert pict-rs-server lar brukere laste opp bilder og videoer direkte til din instans uten ekstern CDN eller tredjepartstjenester.
Antispam-funksjoner
CAPTCHA ved registrering, hastighetsbegrensning, instansdekkende tillatelseslister og blokkeringslister og konfigurerbare registreringsapplikasjoner holder spam og misbruk håndterbart.
Mobilapper
Flere iOS- og Android-apper kobler seg til enhver Lemmy-instans, slik at brukere kan bla gjennom og poste fra hvilken som helst mobilklient de foretrekker.
Hvorfor kjøre Lemmy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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