Lemmy er en gratis, åpen kildekode føderert lenkesamler og diskusjonsplattform — tenk Reddit, men hver server drives uavhengig av sitt fellesskap, og alle servere kobles sammen via ActivityPub-protokollen slik at brukere kan abonnere på fellesskap på tvers av Fediverset. Bygget i Rust for lavt ressursforbruk og høy samtidighet, leverer Lemmy trådede kommentarer, stemmebasert rangering, tilpasset fellesskapsmoderering, flere sorteringsalgoritmer og et polert nett-grensesnitt.

Selv-hosting av Lemmy på din VPS lar fellesskapsorganisatorer, hobbygrupper og nisjeinteresser drive sitt eget forum uten annonsestøttede inntektsmodeller, algoritmisk feed-manipulering eller datainnsamling fra en sentral plattform. Den medfølgende PostgreSQL og pict-rs bildehosting holder alt innenfor din infrastruktur.