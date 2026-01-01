Installer FalkorDB med ett-klikks installasjon.
Høyytelses grafdatabase bygget for GraphRAG, kunnskapsgrafer og sanntids Cypher-spørringer i stor skala.
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Hva du kan bygge med FalkorDB
FalkorDB er en åpen kildekode grafdatabasemotor bygget på toppen av Redis, designet for høyytelses grafspørringer ved hjelp av spørrespråket OpenCypher. Den lagrer grafdata naturlig i minnet, noe som muliggjør traverseringstider på under et millisekund på tvers av komplekse entitetsrelasjoner — noe som gjør den svært egnet for GraphRAG-pipelines, anbefalingsmotorer, svindeldeteksjon, identitetsgrafer og nettverkstopologianalyse.
FalkorDB leveres med et innebygd nettleserbasert brukergrensesnitt på port 3000, som lar deg utforske grafer, kjøre Cypher-spørringer og visualisere node- og kantrelasjoner uten behov for ekstra verktøy. Selvhosting på din egen VPS holder grafdataene dine fullt ut under din kontroll, uten spørringsbegrensninger, ingen pris per node, og direkte tilgang til å finjustere ytelsesinnstillinger.
Viktige funksjoner i FalkorDB
OpenCypher spørrespråk
Skriv uttrykksfulle grafspørringer ved hjelp av OpenCypher, det bransjestandard deklarative språket for å traversere noder, kanter og mønstre.
Innebygd Web UI
Utforsk grafer, kjør Cypher-spørringer og visualiser relasjoner direkte i nettleseren uten å installere ytterligere klientverktøy.
Minnebasert ytelse
Grafdata lagres naturlig i minnet, noe som muliggjør gjennomgangstider på under et millisekund selv på tvers av dypt sammenkoblede flerhoppsrelasjoner.
GraphRAG klar
Optimalisert for retrieval-augmented generation-arbeidsflyter som krever nøyaktig, lav-latens traversering av kunnskapsgrafer ved inferenstid.
Redis-protokollkompatibel
Snakker Redis-protokollen slik at ethvert Redis-klientbibliotek kan koble til FalkorDB uten ytterligere drivere eller tilpassede SDK-er.
Passordautentisering
Sikre tilgang med passordautentisering på Redis-nivå, og beskytt grafdataene dine mot uautoriserte tilkoblinger.
Hvorfor kjøre FalkorDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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