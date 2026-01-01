FalkorDB er en åpen kildekode grafdatabasemotor bygget på toppen av Redis, designet for høyytelses grafspørringer ved hjelp av spørrespråket OpenCypher. Den lagrer grafdata naturlig i minnet, noe som muliggjør traverseringstider på under et millisekund på tvers av komplekse entitetsrelasjoner — noe som gjør den svært egnet for GraphRAG-pipelines, anbefalingsmotorer, svindeldeteksjon, identitetsgrafer og nettverkstopologianalyse.

FalkorDB leveres med et innebygd nettleserbasert brukergrensesnitt på port 3000, som lar deg utforske grafer, kjøre Cypher-spørringer og visualisere node- og kantrelasjoner uten behov for ekstra verktøy. Selvhosting på din egen VPS holder grafdataene dine fullt ut under din kontroll, uten spørringsbegrensninger, ingen pris per node, og direkte tilgang til å finjustere ytelsesinnstillinger.