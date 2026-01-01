Opptil 69 % rabatt for FalkorDB

Installer FalkorDB med ett-klikks installasjon.

Høyytelses grafdatabase bygget for GraphRAG, kunnskapsgrafer og sanntids Cypher-spørringer i stor skala.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer FalkorDB med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for FalkorDB

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med FalkorDB

FalkorDB er en åpen kildekode grafdatabasemotor bygget på toppen av Redis, designet for høyytelses grafspørringer ved hjelp av spørrespråket OpenCypher. Den lagrer grafdata naturlig i minnet, noe som muliggjør traverseringstider på under et millisekund på tvers av komplekse entitetsrelasjoner — noe som gjør den svært egnet for GraphRAG-pipelines, anbefalingsmotorer, svindeldeteksjon, identitetsgrafer og nettverkstopologianalyse.

FalkorDB leveres med et innebygd nettleserbasert brukergrensesnitt på port 3000, som lar deg utforske grafer, kjøre Cypher-spørringer og visualisere node- og kantrelasjoner uten behov for ekstra verktøy. Selvhosting på din egen VPS holder grafdataene dine fullt ut under din kontroll, uten spørringsbegrensninger, ingen pris per node, og direkte tilgang til å finjustere ytelsesinnstillinger.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i FalkorDB

OpenCypher spørrespråk

Skriv uttrykksfulle grafspørringer ved hjelp av OpenCypher, det bransjestandard deklarative språket for å traversere noder, kanter og mønstre.

Innebygd Web UI

Utforsk grafer, kjør Cypher-spørringer og visualiser relasjoner direkte i nettleseren uten å installere ytterligere klientverktøy.

Minnebasert ytelse

Grafdata lagres naturlig i minnet, noe som muliggjør gjennomgangstider på under et millisekund selv på tvers av dypt sammenkoblede flerhoppsrelasjoner.

GraphRAG klar

Optimalisert for retrieval-augmented generation-arbeidsflyter som krever nøyaktig, lav-latens traversering av kunnskapsgrafer ved inferenstid.

Redis-protokollkompatibel

Snakker Redis-protokollen slik at ethvert Redis-klientbibliotek kan koble til FalkorDB uten ytterligere drivere eller tilpassede SDK-er.

Passordautentisering

Sikre tilgang med passordautentisering på Redis-nivå, og beskytt grafdataene dine mot uautoriserte tilkoblinger.

Hvorfor kjøre FalkorDB på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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