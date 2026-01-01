Installer PufferPanel med ett klikk.
Åpen kildekode-administrasjonspanel for spillservere med et webgrensesnitt for Minecraft, Factorio, Rust og mange andre spill.
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Hva du kan bygge med PufferPanel
PufferPanel er et gratis, åpen kildekode nettbasert administrasjonspanel for spillservere som lar deg opprette, konfigurere og drive dedikerte spillservere fra ett enkelt grensesnitt. Det støtter et bredt spekter av titler rett ut av esken – inkludert Minecraft, Factorio, Rust, ARK og Source engine-spill – og bruker maler slik at du kan starte nye servertyper uten å måtte bruke kommandolinjen.
Selv-hosting av PufferPanel på din VPS gir deg full kontroll over spillserverne dine, spillerdata og modding-oppsett, med innebygde brukerroller, SFTP-tilgang og live konsollutdata. Det er et lettvektsalternativ til kommersielle kontrollpaneler og passer naturlig med et spillfellesskap basert på en enkelt VPS.
Viktige funksjoner i PufferPanel
Flerspillstøtte
Innebygde maler for Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source Engine-spill og mange flere, med mulighet til å legge til egendefinerte maler.
Nettbasert kontrollpanel
Administrer hver spillserver via et rent webgrensesnitt med direkte konsollutgang, start/stopp-kontroller og ressursbruksstatistikk i sanntid.
Brukerroller og tillatelser
Gi begrenset tilgang til venner, moderatorer eller administratorer slik at flere personer kan bidra til å drifte servere uten å dele rotkontoen.
SFTP-filtilgang
Innebygd SFTP-server lar brukere laste opp mods, verdener og konfigurasjonsfiler direkte inn på spillserverne sine.
Planlagte oppgaver
Automatisere omstarter, sikkerhetskopier og andre gjentakende jobber per server ved å bruke den innebygde oppgaveplanleggeren.
OAuth2 API
OAuth2-beskyttet REST API gjør det mulig for eksterne verktøy, roboter og dashbord å integrere med spillserverflåten din.
Hvorfor kjøre PufferPanel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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