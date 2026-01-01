PufferPanel er et gratis, åpen kildekode nettbasert administrasjonspanel for spillservere som lar deg opprette, konfigurere og drive dedikerte spillservere fra ett enkelt grensesnitt. Det støtter et bredt spekter av titler rett ut av esken – inkludert Minecraft, Factorio, Rust, ARK og Source engine-spill – og bruker maler slik at du kan starte nye servertyper uten å måtte bruke kommandolinjen.

Selv-hosting av PufferPanel på din VPS gir deg full kontroll over spillserverne dine, spillerdata og modding-oppsett, med innebygde brukerroller, SFTP-tilgang og live konsollutdata. Det er et lettvektsalternativ til kommersielle kontrollpaneler og passer naturlig med et spillfellesskap basert på en enkelt VPS.