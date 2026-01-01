Åpen kildekode-alternativ til Zapier for å koble sammen apper og automatisere arbeidsflyter uten koding.
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Hva du kan bygge med Automatisch
Automatisch er en åpen kildekode-plattform for arbeidsflytautomatisering som lar deg koble til applikasjoner og automatisere repeterende oppgaver gjennom et visuelt grensesnitt uten kode. I likhet med Zapier eller Make, oppretter du flyter som utløser handlinger på tvers av tjenester – men med Automatisch forblir alle dataene og automatiseringslogikken din på din egen server uten pris per oppgave eller bruksbegrensninger.
Selvhosting av Automatisch betyr at API-legitimasjonen, arbeidsflytdataene og forretningslogikken din aldri forlater infrastrukturen din. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for lagring av arbeidsflyt, Redis for oppgavekøing og en dedikert arbeiderprosess for pålitelig bakgrunnskjøring. Logg inn med standardlegitimasjonen og endre dem umiddelbart fra innstillingene.
Viktige funksjoner i Automatisch
Visuell flytbygger
Opprett automatiseringsarbeidsflyter ved å koble sammen triggere og handlinger i et dra-og-slipp-grensesnitt uten å skrive kode.
App-integrasjoner
Koble til populære tjenester som Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio og mange flere via innebygde koblinger.
Webhook-triggere
Start arbeidsflyter fra eksterne hendelser ved å bruke innkommende webhooks for sanntidsautomatisering fra enhver kilde.
Betinget logikk
Legg til filtre og betingelser i arbeidsflyter slik at handlinger bare utføres når spesifikke kriterier er oppfylt.
Bakgrunnsarbeider
Dedikert arbeidsprosess sikrer pålitelig utførelse av langvarige og planlagte automatiserings-oppgaver.
Hvorfor kjøre Automatisch på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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