Automatisch er en åpen kildekode-plattform for arbeidsflytautomatisering som lar deg koble til applikasjoner og automatisere repeterende oppgaver gjennom et visuelt grensesnitt uten kode. I likhet med Zapier eller Make, oppretter du flyter som utløser handlinger på tvers av tjenester – men med Automatisch forblir alle dataene og automatiseringslogikken din på din egen server uten pris per oppgave eller bruksbegrensninger.

Selvhosting av Automatisch betyr at API-legitimasjonen, arbeidsflytdataene og forretningslogikken din aldri forlater infrastrukturen din. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for lagring av arbeidsflyt, Redis for oppgavekøing og en dedikert arbeiderprosess for pålitelig bakgrunnskjøring. Logg inn med standardlegitimasjonen og endre dem umiddelbart fra innstillingene.