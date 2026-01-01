Opptil 69 % rabatt for Automatisch

Åpen kildekode-alternativ til Zapier for å koble sammen apper og automatisere arbeidsflyter uten koding.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
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Velg en VPS-plan for Automatisch

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Automatisch

Automatisch er en åpen kildekode-plattform for arbeidsflytautomatisering som lar deg koble til applikasjoner og automatisere repeterende oppgaver gjennom et visuelt grensesnitt uten kode. I likhet med Zapier eller Make, oppretter du flyter som utløser handlinger på tvers av tjenester – men med Automatisch forblir alle dataene og automatiseringslogikken din på din egen server uten pris per oppgave eller bruksbegrensninger.

Selvhosting av Automatisch betyr at API-legitimasjonen, arbeidsflytdataene og forretningslogikken din aldri forlater infrastrukturen din. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for lagring av arbeidsflyt, Redis for oppgavekøing og en dedikert arbeiderprosess for pålitelig bakgrunnskjøring. Logg inn med standardlegitimasjonen og endre dem umiddelbart fra innstillingene.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Automatisch

Visuell flytbygger

Opprett automatiseringsarbeidsflyter ved å koble sammen triggere og handlinger i et dra-og-slipp-grensesnitt uten å skrive kode.

App-integrasjoner

Koble til populære tjenester som Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio og mange flere via innebygde koblinger.

Webhook-triggere

Start arbeidsflyter fra eksterne hendelser ved å bruke innkommende webhooks for sanntidsautomatisering fra enhver kilde.

Betinget logikk

Legg til filtre og betingelser i arbeidsflyter slik at handlinger bare utføres når spesifikke kriterier er oppfylt.

Bakgrunnsarbeider

Dedikert arbeidsprosess sikrer pålitelig utførelse av langvarige og planlagte automatiserings-oppgaver.

Hvorfor kjøre Automatisch på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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