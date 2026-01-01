Mitra er en føderert mikrobloggplattform med åpen kildekode, skrevet i Rust, som kobler seg til det bredere Fediverse via ActivityPub-protokollen. Med et minnefotavtrykk på under 50 MB kjører den komfortabelt på de minste VPS-planene, samtidig som den samhandler med Mastodon, Pleroma, Misskey og andre fødererte nettverk. Fordi Mitra implementerer Mastodon API, fungerer alle populære Mastodon-klienter rett ut av esken.

Selvhosting av Mitra på din egen VPS holder din sosiale graf, innlegg og abonnentdata helt under din kontroll – ingen algoritmiske strømmer, ingen reklame og ingen tredjepartsplattform som bestemmer reglene. Du bestemmer registreringspolicyen, modereringstilnærmingen og føderasjonsomfanget for fellesskapet ditt.