Installer Mitra med ett klikk.
Lettvektig Rust-basert føderert sosialt nettverk med full Mastodon API-kompatibilitet og et lite minnefotavtrykk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mitra
Mitra er en føderert mikrobloggplattform med åpen kildekode, skrevet i Rust, som kobler seg til det bredere Fediverse via ActivityPub-protokollen. Med et minnefotavtrykk på under 50 MB kjører den komfortabelt på de minste VPS-planene, samtidig som den samhandler med Mastodon, Pleroma, Misskey og andre fødererte nettverk. Fordi Mitra implementerer Mastodon API, fungerer alle populære Mastodon-klienter rett ut av esken.
Selvhosting av Mitra på din egen VPS holder din sosiale graf, innlegg og abonnentdata helt under din kontroll – ingen algoritmiske strømmer, ingen reklame og ingen tredjepartsplattform som bestemmer reglene. Du bestemmer registreringspolicyen, modereringstilnærmingen og føderasjonsomfanget for fellesskapet ditt.
Viktige funksjoner i Mitra
Lite minneforbruk
Kjører på under 50 MB RAM, noe som gjør den til den letteste fødererte sosiale serveren tilgjengelig og ideell for små VPS-distribusjoner.
Mastodon API-kompatibel
Fungerer med praktisk talt alle eksisterende Mastodon-klientapper på nett, skrivebord, Android og iOS uten endring.
ActivityPub-føderasjon
Kobles til tusenvis av fediverse-instanser slik at brukere kan følge kontoer på tvers av Mastodon, Pleroma, Misskey og andre plattformer.
Innebygde abonnement
Innebygde abonnementer for betalt innhold betalt med Monero lar skapere tjene penger på arbeidet sitt uten tredjeparts betalingsbehandlere.
Kontomigrering
Brukere kan flytte sin identitet og følgere til en annen server, noe som sikrer at de ikke blir låst til en enkelt instans.
Tor og I2P-støtte
Federerer over Tor og I2P rett ut av esken for personvernfokuserte fellesskap og instanser med løkruting.
Hvorfor kjøre Mitra på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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