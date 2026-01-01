Opptil 69 % rabatt for Mitra

Installer Mitra med ett klikk.

Lettvektig Rust-basert føderert sosialt nettverk med full Mastodon API-kompatibilitet og et lite minnefotavtrykk.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Mitra med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Mitra

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Mitra

Mitra er en føderert mikrobloggplattform med åpen kildekode, skrevet i Rust, som kobler seg til det bredere Fediverse via ActivityPub-protokollen. Med et minnefotavtrykk på under 50 MB kjører den komfortabelt på de minste VPS-planene, samtidig som den samhandler med Mastodon, Pleroma, Misskey og andre fødererte nettverk. Fordi Mitra implementerer Mastodon API, fungerer alle populære Mastodon-klienter rett ut av esken.

Selvhosting av Mitra på din egen VPS holder din sosiale graf, innlegg og abonnentdata helt under din kontroll – ingen algoritmiske strømmer, ingen reklame og ingen tredjepartsplattform som bestemmer reglene. Du bestemmer registreringspolicyen, modereringstilnærmingen og føderasjonsomfanget for fellesskapet ditt.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Mitra

Lite minneforbruk

Kjører på under 50 MB RAM, noe som gjør den til den letteste fødererte sosiale serveren tilgjengelig og ideell for små VPS-distribusjoner.

Mastodon API-kompatibel

Fungerer med praktisk talt alle eksisterende Mastodon-klientapper på nett, skrivebord, Android og iOS uten endring.

ActivityPub-føderasjon

Kobles til tusenvis av fediverse-instanser slik at brukere kan følge kontoer på tvers av Mastodon, Pleroma, Misskey og andre plattformer.

Innebygde abonnement

Innebygde abonnementer for betalt innhold betalt med Monero lar skapere tjene penger på arbeidet sitt uten tredjeparts betalingsbehandlere.

Kontomigrering

Brukere kan flytte sin identitet og følgere til en annen server, noe som sikrer at de ikke blir låst til en enkelt instans.

Tor og I2P-støtte

Federerer over Tor og I2P rett ut av esken for personvernfokuserte fellesskap og instanser med løkruting.

Hvorfor kjøre Mitra på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

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