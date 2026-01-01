Zen er en minimalistisk selvhostet notatapplikasjon bygget som en enkelt lettvekts Go-binær som kun bruker rundt 20 MB minne. Notater lagres som markdown i SQLite med BM25 fulltekstsøk, taggbasert organisering, syntaksutheving for kodeblokker og tastatursnarveier for rask navigering.

Selvhosting av Zen på en VPS holder alle notater private på din egen infrastruktur uten avgifter for skysynkronisering eller tredjeparts tilgang. Den frakoblede PWA-støtten betyr at notater er tilgjengelige selv uten internettforbindelse, og det minimale ressursforbruket lar Zen kjøre komfortabelt sammen med andre tjenester på en liten VPS.