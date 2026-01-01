Installer Zen med ett-klikks installasjon.
Minimalistisk selvhostet notatapp med markdown-støtte, BM25 fulltekstsøk og frakoblet PWA-tilgang.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Zen
Zen er en minimalistisk selvhostet notatapplikasjon bygget som en enkelt lettvekts Go-binær som kun bruker rundt 20 MB minne. Notater lagres som markdown i SQLite med BM25 fulltekstsøk, taggbasert organisering, syntaksutheving for kodeblokker og tastatursnarveier for rask navigering.
Selvhosting av Zen på en VPS holder alle notater private på din egen infrastruktur uten avgifter for skysynkronisering eller tredjeparts tilgang. Den frakoblede PWA-støtten betyr at notater er tilgjengelige selv uten internettforbindelse, og det minimale ressursforbruket lar Zen kjøre komfortabelt sammen med andre tjenester på en liten VPS.
Viktige funksjoner i Zen
Markdown-notater
Skriv notater i standard Markdown med støtte for kodeblokker, formateringssnarveier og en ren forhåndsvisningsmodus.
BM25 fulltekstsøk
Finn notater umiddelbart ved hjelp av BM25-rangert fulltekstsøk som returnerer de mest relevante resultatene først.
Taggorganisering
Organiser notater med tagger for fleksibel kategorisering uten stive mappehierarkier.
Frakoblet PWA
Installer Zen som en progressiv webapp for offline tilgang til notatene dine uten internettforbindelse.
Minimalt ressursbruk
Bygget som en enkelt Go-binær som bruker rundt 20 MB RAM, kjører Zen effektivt selv på den minste VPS-en sammen med andre tjenester.
Hvorfor kjøre Zen på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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