NoteDiscovery er en lett, selvhostet notat- og kunnskapsbaseapplikasjon som lagrer alt innhold som rene markdown-filer på disk — ingen database, ingen eksterne tjenester, ingen leverandørlås. Redigeringsprogrammet støtter direkte forhåndsvisning, LaTeX-matematikk, Mermaid-diagrammer, syntaksuthevede kodeblokker og automatisk lagring. En interaktiv grafvisning visualiserer forbindelser mellom notater via wikilinker, og et baklenkepanel viser hvilke notater som refererer til det nåværende — arbeidsflyten for koblet tenkning som gjør verktøy som Obsidian populære, tilgjengelig utelukkende på din egen server.

En innebygd MCP (Model Context Protocol)-server lar AI-assistenter som Claude og Cursor spørre og oppdatere notatene dine direkte, noe som gjør NoteDiscovery til en av de få selvhostede notatappene med innebygd AI-agentintegrasjon rett ut av esken.