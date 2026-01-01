Installer NoteDiscovery med ett klikk-installasjon.
Selvhostet markdown-kunnskapsbase med grafvisning, tilbakekoblinger og innebygd AI-integrasjon via MCP.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med NoteDiscovery
NoteDiscovery er en lett, selvhostet notat- og kunnskapsbaseapplikasjon som lagrer alt innhold som rene markdown-filer på disk — ingen database, ingen eksterne tjenester, ingen leverandørlås. Redigeringsprogrammet støtter direkte forhåndsvisning, LaTeX-matematikk, Mermaid-diagrammer, syntaksuthevede kodeblokker og automatisk lagring. En interaktiv grafvisning visualiserer forbindelser mellom notater via wikilinker, og et baklenkepanel viser hvilke notater som refererer til det nåværende — arbeidsflyten for koblet tenkning som gjør verktøy som Obsidian populære, tilgjengelig utelukkende på din egen server.
En innebygd MCP (Model Context Protocol)-server lar AI-assistenter som Claude og Cursor spørre og oppdatere notatene dine direkte, noe som gjør NoteDiscovery til en av de få selvhostede notatappene med innebygd AI-agentintegrasjon rett ut av esken.
Viktige funksjoner i NoteDiscovery
Grafvisning og bakoverlenker
Visualiser forbindelser mellom notater som en interaktiv graf og se hvilke notater som refererer til det nåværende — noe som gjør det enkelt å navigere i en voksende kunnskapsbase.
Innebygd MCP-server
Støtte for Native Model Context Protocol lar AI-assistenter som Claude og Cursor lese og skrive notatene dine direkte, uten ekstra programtillegg eller konfigurasjon.
Rik markdown-redigerer
Direkte forhåndsvisning, LaTeX-matematikkgjengivelse, Mermaid-diagrammer, syntaksutheving for over 50 språk og redigering med delt skjerm i ett enkelt nettleserbasert grensesnitt.
Offentlig notatdeling
Generer en token-beskyttet delbar URL med QR-kode for ethvert notat, slik at du kan dele individuelle sider uten å eksponere hele kunnskapsbasen.
Tegne- og mediestøtte
Bygg inn bilder, lyd, video og PDF-er med innebygd forhåndsvisning, og opprett skisser i appen som lagres som PNG-filer sammen med markdown-notatene dine.
Hvorfor kjøre NoteDiscovery på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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