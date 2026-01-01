Docmost er et moderne, åpen kildekode-alternativ til Notion og Confluence, designet for team som trenger sanntids samarbeidsredigering uten personvernkompromissene til skybaserte plattformer. Flere brukere kan redigere den samme siden samtidig med konfliktfri synkronisering, mens områder gir et rent skille mellom team, prosjekter eller avdelinger.

Selvhosting av Docmost på din VPS betyr at din interne dokumentasjon, arkitektoniske beslutninger og sensitivt kunnskapsbaseinnhold aldri forlater infrastrukturen din. Den inkluderte PostgreSQL-databasen og Redis-cachen leverer ytelsen og påliteligheten som samarbeidsredigering krever, med vedvarende lagring som beskytter dokumentasjonen din gjennom oppdateringer.