Installer Docmost med ett klikk.
Samarbeidsbasert wiki-plattform med åpen kildekode, med sanntids samskriving, diagrammer og teamområder.
Velg en VPS-plan for Docmost
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Docmost
Docmost er et moderne, åpen kildekode-alternativ til Notion og Confluence, designet for team som trenger sanntids samarbeidsredigering uten personvernkompromissene til skybaserte plattformer. Flere brukere kan redigere den samme siden samtidig med konfliktfri synkronisering, mens områder gir et rent skille mellom team, prosjekter eller avdelinger.
Selvhosting av Docmost på din VPS betyr at din interne dokumentasjon, arkitektoniske beslutninger og sensitivt kunnskapsbaseinnhold aldri forlater infrastrukturen din. Den inkluderte PostgreSQL-databasen og Redis-cachen leverer ytelsen og påliteligheten som samarbeidsredigering krever, med vedvarende lagring som beskytter dokumentasjonen din gjennom oppdateringer.
Viktige funksjoner i Docmost
Sanntidsredigering
Flere teammedlemmer kan redigere den samme siden samtidig med konfliktfri synkronisering som føles umiddelbar og naturlig.
Innebygd diagramtegning
Draw.io, Excalidraw og Mermaid er tilgjengelig direkte i editoren, slik at visuell dokumentasjon holder seg sammen med skriftlig innhold.
Rombasert organisasjon
Skill innhold etter team, prosjekt eller avdeling med individuelle områder, hver med sine egne medlemmer og tillatelsesinnstillinger.
Granulære tillatelser
Brukergrupper og tilgangskontroller på sidenivå lar deg dele riktig innhold med de rette personene i hele organisasjonen din.
Fullstendig versjonshistorikk
Hver endring blir registrert, slik at du kan se gjennom tidligere revisjoner eller gjenopprette en tidligere versjon av hvilken som helst side når som helst.
Hvorfor kjøre Docmost på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.