Installer Halo med ett klikk.
Moderne åpen kildekode CMS for å bygge blogger, nettsteder og innholdsdrevne sider med en plugin-markedsplass.
Velg en VPS-plan for Halo
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Halo
Halo er et fullt åpen kildekode, moderne innholdsstyringssystem bygget på Spring Boot og reaktiv PostgreSQL. Det tilbyr en rik markedsplass for plugins og temaer, et blokkbasert redigeringsprogram, publisering av flere innholdstyper og et rent administrasjonskonsoll – noe som gjør det egnet for alt fra personlige blogger til bedriftsnettsteder.
Med over 39 000 GitHub-stjerner og aktiv utvikling er Halo en av de mest utbredte selvhostede CMS-plattformene. Selvhosting på din egen VPS gir deg full kontroll over innholdet ditt, ingen gebyrer per innlegg, og fleksibiliteten til å utvide plattformen med plugins uten å være begrenset av et abonnementnivå.
Viktige funksjoner i Halo
Pluginmarkedsplass
Utvid Halo med fellesskapsplugins for SEO, kommentarer, søk, deling på sosiale medier og mer — installert direkte fra administrasjonskonsollen.
Temasystem
Bytt eller tilpass nettstedets utseende med en komplett temamotor og en aktiv markedsplass for fellesskapstemaer.
Blokkbasert redigeringsprogram
Opprett rikt innhold med en moderne blokkredigerer som støtter bilder, innebygde elementer, kodeblokker og tilpassede layouter uten å røre HTML.
Flere innholdstyper
Publiser innlegg, sider og øyeblikk (mikroblogger) fra én enkelt plattform, som dekker behov for både langt og kort innhold.
REST & GraphQL API-er
Tilgjengeliggjør innholdet ditt via innebygde API-er for å drive hodeløse distribusjoner, mobilapper eller tredjepartsintegrasjoner.
Hvorfor kjøre Halo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.