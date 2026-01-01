Halo er et fullt åpen kildekode, moderne innholdsstyringssystem bygget på Spring Boot og reaktiv PostgreSQL. Det tilbyr en rik markedsplass for plugins og temaer, et blokkbasert redigeringsprogram, publisering av flere innholdstyper og et rent administrasjonskonsoll – noe som gjør det egnet for alt fra personlige blogger til bedriftsnettsteder.

Med over 39 000 GitHub-stjerner og aktiv utvikling er Halo en av de mest utbredte selvhostede CMS-plattformene. Selvhosting på din egen VPS gir deg full kontroll over innholdet ditt, ingen gebyrer per innlegg, og fleksibiliteten til å utvide plattformen med plugins uten å være begrenset av et abonnementnivå.