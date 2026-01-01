Installer Matomo med ett klikk.
Ledende webanalyseplattform med åpen kildekode, brukt av over 1 million nettsteder med fullt dataeierskap og GDPR-samsvar.
Velg en VPS-plan for Matomo
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Matomo
Matomo er verdens ledende åpen kildekode-nettanalyseplattform, brukt av over 1 million nettsteder i over 190 land. Som et personvernfokusert alternativ til Google Analytics, tilbyr den detaljert besøksanalyse, konverteringssporing, varmekart, sesjonsopptak og A/B-testing, samtidig som 100 % av dataene dine holdes på din egen infrastruktur. Ingen tredjeparter mottar besøksdataene dine, og sporingen forblir nøyaktig selv når annonseblokkere ville blokkert skybaserte analyseskript.
Selvhosting av Matomo på din VPS betyr ubegrensede nettsteder, ingen gebyrer per besøkende, og full overholdelse av GDPR, HIPAA og andre datalagringsforskrifter — noe som gjør den til analyseplattformen foretrukket av organisasjoner som ikke kan sende besøksdata til eksterne leverandører.
Viktige funksjoner i Matomo
Fullt dataeierskap
Alle besøksdata forblir på din infrastruktur — ingen tredjepartsdeling, ingen profilering fra annonsenettverk og ingen leverandørtilgang til analysene dine.
GDPR-samsvar
Innebygde personvernkontroller, samtykkestyring og verktøy for dataanonymisering gjør regelverksoverholdelse enkel.
Konverteringssporing
Mål målsetninger, trakter og attribusjon på tvers av hele besøksreisen din for å forstå hva som driver konverteringer.
Varmekart og øktopptak
Se hvor brukere klikker, ruller og nøler med visuelle varmekart og innspilte nettleserøkter.
E-handelsanalyse
Spor inntekter, produktets ytelse, forlatt handlekurv og kundens livstidsverdi med dedikerte e-handelsrapporter.
Ubegrenset nettside
Spor så mange nettsteder du trenger fra én enkelt Matomo-instans uten gebyrer per nettsted eller planoppgraderinger.
Hvorfor kjøre Matomo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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