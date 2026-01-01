Matomo er verdens ledende åpen kildekode-nettanalyseplattform, brukt av over 1 million nettsteder i over 190 land. Som et personvernfokusert alternativ til Google Analytics, tilbyr den detaljert besøksanalyse, konverteringssporing, varmekart, sesjonsopptak og A/B-testing, samtidig som 100 % av dataene dine holdes på din egen infrastruktur. Ingen tredjeparter mottar besøksdataene dine, og sporingen forblir nøyaktig selv når annonseblokkere ville blokkert skybaserte analyseskript.

Selvhosting av Matomo på din VPS betyr ubegrensede nettsteder, ingen gebyrer per besøkende, og full overholdelse av GDPR, HIPAA og andre datalagringsforskrifter — noe som gjør den til analyseplattformen foretrukket av organisasjoner som ikke kan sende besøksdata til eksterne leverandører.