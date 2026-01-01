Installer SENAITE LIMS med ett klikk.
Åpen kildekode-laboratorieinformasjonssystem som dekker hele den analytiske arbeidsflyten fra prøveinntak til rapportpublisering.
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Hva du kan bygge med SENAITE LIMS
SENAITE er et gratis og åpen kildekode Laboratorieinformasjonssystem bygget på Plone applikasjonsserveren og brukes av diagnostiske laboratorier, biobanker, forskningssentre og folkehelseprogrammer over hele verden. Det administrerer hele den analytiske livssyklusen, inkludert prøveregistrering, arbeidsplanlegging, resultatinnføring, verifisering, publisering og sertifikatgenerering.
Selv-hosting av SENAITE på en VPS holder sensitive laboratoriedata, instrumentintegrasjoner og pasientjournaler under direkte organisatorisk kontroll. Det er ingen lisensavgifter per bruker, ingen leverandørlåsning, og full tilgang til kildekoden for revisjon, tilpasning og arbeid med forskriftsoverholdelse, som for eksempel ISO/IEC 17025-akkreditering.
Viktige funksjoner i SENAITE LIMS
Analytisk arbeidsflyt
Administrer prøver, arbeidsark, analyser, verifisering og publisering gjennom en konfigurerbar tilstandsmaskin designet for laboratorieoperasjoner.
Instrumentintegrasjon
Importer resultater direkte fra laboratorieinstrumenter via innebygde grensesnitt, og eliminer manuelle transkripsjonsfeil.
Revisjonssporbarhet
Hver endring i en elektronisk post oppretter et uforanderlig øyeblikksbilde med bruker, IP-adresse og tidsstempel fanget automatisk.
ISO 17025-klar
Prosesskontroller, rollebaserte tillatelser og elektroniske signaturer støtter laboratorier som søker ISO/IEC 17025-akkreditering.
REST JSON API
Koble eksterne dashbord, BI-verktøy og pasientportaler til SENAITE via dens innebygde REST JSON API.
Utvidbare tillegg
Utvid funksjonaliteten med offisielle tillegg for lagring, pasienthåndtering, henvisningslaboratorier og imponerende rapportering.
Hvorfor kjøre SENAITE LIMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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