SENAITE er et gratis og åpen kildekode Laboratorieinformasjonssystem bygget på Plone applikasjonsserveren og brukes av diagnostiske laboratorier, biobanker, forskningssentre og folkehelseprogrammer over hele verden. Det administrerer hele den analytiske livssyklusen, inkludert prøveregistrering, arbeidsplanlegging, resultatinnføring, verifisering, publisering og sertifikatgenerering.

Selv-hosting av SENAITE på en VPS holder sensitive laboratoriedata, instrumentintegrasjoner og pasientjournaler under direkte organisatorisk kontroll. Det er ingen lisensavgifter per bruker, ingen leverandørlåsning, og full tilgang til kildekoden for revisjon, tilpasning og arbeid med forskriftsoverholdelse, som for eksempel ISO/IEC 17025-akkreditering.