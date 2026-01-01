Metabase er en ledende åpen kildekode BI-plattform som stolt på av over 40 000 selskaper over hele verden. Den intuitive spørringsbyggeren lar ikke-tekniske teammedlemmer utforske data og bygge interaktive dashbord uten å skrive SQL, mens superbrukere kan dykke ned i native spørringer. Den kobler til over 20 databaser inkludert PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery og Snowflake, og støtter automatiserte e-post- og Slack-rapporter.

Å distribuere Metabase på din egen VPS holder sensitive forretningsdata innenfor ditt miljø, eliminerer SaaS-priser per bruker og gir dedikerte ressurser for komplekse spørringer og store datasett som bremser ned delte skybaserte analysetjenester.