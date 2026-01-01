Installer Metabase med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for forretningsintelligens som lar ethvert teammedlem utforske data og bygge dashbord uten SQL.
Velg en VPS-plan for Metabase
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med Metabase
Metabase er en ledende åpen kildekode BI-plattform som stolt på av over 40 000 selskaper over hele verden. Den intuitive spørringsbyggeren lar ikke-tekniske teammedlemmer utforske data og bygge interaktive dashbord uten å skrive SQL, mens superbrukere kan dykke ned i native spørringer. Den kobler til over 20 databaser inkludert PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery og Snowflake, og støtter automatiserte e-post- og Slack-rapporter.
Å distribuere Metabase på din egen VPS holder sensitive forretningsdata innenfor ditt miljø, eliminerer SaaS-priser per bruker og gir dedikerte ressurser for komplekse spørringer og store datasett som bremser ned delte skybaserte analysetjenester.
Viktige funksjoner i Metabase
No-SQL Spørringsbygger
Hvem som helst på teamet kan utforske data og bygge diagrammer gjennom et visuelt grensesnitt uten å lære SQL-syntaks.
20+ Databasekoblinger
Koble til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake og mer via en veiviser for veiledet oppsett.
Interaktive dashbord
Kombiner diagrammer, målinger og filtre til delbare dashbord som oppdateres automatisk med ferske data.
Automatiserte rapporter
Planlegg rapporter som skal leveres via e-post eller Slack, slik at interessenter alltid har oppdatert innsikt uten å logge inn.
Innbygging og deling
Bygg inn dashbord i eksterne verktøy eller del offentlige lenker for kundeorientert analyse uten å eksponere rådata.
Hvorfor kjøre Metabase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
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Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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