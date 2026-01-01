Prowlarr er indekseringsnavet for arr-medieautomatiseringsøkosystemet. I stedet for å konfigurere hver sporer og Usenet-leverandør separat i Sonarr, Radarr, Lidarr og Readarr, legger du dem til én gang i Prowlarr, og den synkroniserer konfigurasjonen til hver tilkoblede app automatisk. Med støtte for over 500 indekserere, innebygd helseovervåking og Flaresolverr-integrasjon for Cloudflare-beskyttede nettsteder, eliminerer Prowlarr det repetitive vedlikeholdet som følger med en medie-stabel med flere apper.

Å kjøre Prowlarr på en VPS sikrer 24/7 helsesjekker av indekserere og umiddelbar synkronisering på tvers av alle medieappene dine, med nettverkshastigheter i bedriftsklasse for raske søkeresultater og vedvarende lagring som beskytter dine private sporer-legitimasjoner og egendefinerte indekseringsdefinisjoner.