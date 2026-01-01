Installer Prowlarr med ett klikk.
Sentralisert indeksbehandler for arr-stakken — konfigurer 500+ Torrent- og Usenet-indekserere én gang og synkroniser dem automatisk til alle medieappene dine.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Prowlarr
Prowlarr er indekseringsnavet for arr-medieautomatiseringsøkosystemet. I stedet for å konfigurere hver sporer og Usenet-leverandør separat i Sonarr, Radarr, Lidarr og Readarr, legger du dem til én gang i Prowlarr, og den synkroniserer konfigurasjonen til hver tilkoblede app automatisk. Med støtte for over 500 indekserere, innebygd helseovervåking og Flaresolverr-integrasjon for Cloudflare-beskyttede nettsteder, eliminerer Prowlarr det repetitive vedlikeholdet som følger med en medie-stabel med flere apper.
Å kjøre Prowlarr på en VPS sikrer 24/7 helsesjekker av indekserere og umiddelbar synkronisering på tvers av alle medieappene dine, med nettverkshastigheter i bedriftsklasse for raske søkeresultater og vedvarende lagring som beskytter dine private sporer-legitimasjoner og egendefinerte indekseringsdefinisjoner.
Viktige funksjoner i Prowlarr
Sentralisert indekseringsstyring
Legg til en hvilken som helst Torrent-sporer eller Usenet-indekserer én gang i Prowlarr, og den sender automatisk konfigurasjonen til hver tilkoblede arr-app — ingen duplikat oppsett er nødvendig.
500+ Indexers støttet
Forhåndskonfigurerte definisjoner dekker hundrevis av offentlige og private trackere og Usenet-leverandører, med Cardigann YAML-støtte for å legge til egendefinerte kilder.
Helseovervåking
Prowlarr tester kontinuerlig indekserere og flagger feil med detaljerte statusrapporter, slik at du fanger opp ødelagte trackere før de i stillhet slutter å levere resultater.
Flaresolverr-integrasjon
Innebygd støtte for Flaresolverr lar Prowlarr omgå Cloudflare botbeskyttelse på indekserere som ellers ville vært utilgjengelige for automatiserte verktøy.
Søk og Statistikk
Kjør manuelle søk på tvers av alle indekserere samtidig, og se gjennom spørringsantall per indekserer, hentingsrater og ytelseshistorikk fra ett enkelt dashbord.
Hvorfor kjøre Prowlarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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