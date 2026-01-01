Tautulli er et Python-basert overvåkings- og sporingsverktøy bygget spesifikt for Plex Media Server. Det registrerer hver avspillingshendelse — hvem som så hva, når, i hvilken kvalitet og fra hvilken enhet — og presenterer dataene i fyldige grafer og filtrerbare historikktabeller.

Selv-hosting av Tautulli på en VPS, enten sammen med eller separat fra Plex-serveren din, gir deg vedvarende statistikk og varslingslevering via Discord, Slack, Telegram og e-post uten å være avhengig av Plex' sky-tjenester. Det kobler seg til enhver Plex-server over nettverket.