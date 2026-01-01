Installer Tautulli i en ett-klikks installasjon.
Følgesvenn for overvåking og analyse for Plex Media Server med detaljert statistikk og tilpassede varsler.
Velg en VPS-plan for Tautulli
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tautulli
Tautulli er et Python-basert overvåkings- og sporingsverktøy bygget spesifikt for Plex Media Server. Det registrerer hver avspillingshendelse — hvem som så hva, når, i hvilken kvalitet og fra hvilken enhet — og presenterer dataene i fyldige grafer og filtrerbare historikktabeller.
Selv-hosting av Tautulli på en VPS, enten sammen med eller separat fra Plex-serveren din, gir deg vedvarende statistikk og varslingslevering via Discord, Slack, Telegram og e-post uten å være avhengig av Plex' sky-tjenester. Det kobler seg til enhver Plex-server over nettverket.
Viktige funksjoner i Tautulli
Avspillingshistorikk
Hver strøm logges med bruker, enhet, kvalitet og varighet, slik at du har en komplett oversikt over medieserveraktivitet.
Tilpassede varsler
Send varsler for nytt innhold, strømmestarter, transkodinger eller brukerpålogginger via Discord, Slack, Telegram, e-post og mer.
Statistikkdashbord
Visuelle grafer viser samtidige strømmer, båndbreddebruk, populære medier og aktivitet per bruker over et hvilket som helst tidsrom.
Nyhetsbrevstøtte
Generer og send automatisk e-postnyhetsbrev som fremhever nylig lagt til filmer og episoder til dine Plex-brukere.
Hvorfor kjøre Tautulli på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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