Parseable er en åpen kildekode-observabilitetsdatalake spesialbygd for logger, metrikker og spor. Skrevet i Rust og lagrer data i Apache Parquet, inntar den store mengder telemetri til en brøkdel av kostnaden sammenlignet med tradisjonelle loggingsstabler, samtidig som den opprettholder rask spørringsytelse gjennom smart hurtigbufring og kolonnebasert lagring.

Selvhosting av Parseable på en VPS gir deg en komplett observabilitetsbackend under din egen kontroll: en HTTP-inntaks-API kompatibel med OpenTelemetry, en innebygd spørringsmotor med SQL-støtte, dashbord, varsler og rollebasert tilgang – alt uten inntaksavgifter per GB, leverandørlåsning eller sending av sensitive loggdata til tredjeparts SaaS-leverandører.