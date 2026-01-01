Installer Parseable med ett-klikks installasjon.
Høyytelses datalake for observerbarhet av logger, metrikker og sporinger, bygget i Rust på toppen av Apache Parquet.
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Hva du kan bygge med Parseable
Parseable er en åpen kildekode-observabilitetsdatalake spesialbygd for logger, metrikker og spor. Skrevet i Rust og lagrer data i Apache Parquet, inntar den store mengder telemetri til en brøkdel av kostnaden sammenlignet med tradisjonelle loggingsstabler, samtidig som den opprettholder rask spørringsytelse gjennom smart hurtigbufring og kolonnebasert lagring.
Selvhosting av Parseable på en VPS gir deg en komplett observabilitetsbackend under din egen kontroll: en HTTP-inntaks-API kompatibel med OpenTelemetry, en innebygd spørringsmotor med SQL-støtte, dashbord, varsler og rollebasert tilgang – alt uten inntaksavgifter per GB, leverandørlåsning eller sending av sensitive loggdata til tredjeparts SaaS-leverandører.
Viktige funksjoner i Parseable
Parquet-basert lagring
Lagre inntatte hendelser som kolonnebaserte Apache Parquet-filer for raske analytiske spørringer og dramatisk komprimering sammenlignet med rå JSON.
OpenTelemetry klar
Aksepter logger, metrikker og spor over OpenTelemetry-protokollen slik at eksisterende samlere og SDK-er kan sende data uten kodeendringer.
SQL spørringsmotor
Spør telemetri med kjent ANSI SQL over et hvilket som helst tidsrom, med responstid på under et sekund på indekserte felt og partisjonerte skanninger.
Innebygde dashbord
Bygg interaktive dashbord og lagrede spørringer direkte i Parseable uten å koble til et separat visualiseringsverktøy.
Varsler og RBAC
Definer terskelbaserte varsler på loggstrømmer og gi begrenset tilgang til team via rollebasert tilgangskontroll på strømmer og leietakere.
Kostnadseffektiv fastholdelse
Smart hurtigbuffer og lagdelt lagring holder nylige data lett tilgjengelige for spørringer, mens eldre partisjoner forblir komprimert på disk for langvarig oppbevaring.
Hvorfor kjøre Parseable på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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