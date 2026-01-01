Matrix Conduit er en enkel, rask og pålitelig Matrix-hjemmeserver skrevet i Rust. Designet som et lettvektsalternativ til Synapse, leveres den som en enkelt binærfil med en innebygd RocksDB-database, noe som fjerner behovet for PostgreSQL eller andre eksterne tjenester og dramatisk reduserer ressursforbruket som kreves for å kjøre din egen chat-server.

Selv-hosting av Conduit på en VPS gir deg fullt eierskap over meldingshistorikk, medier og krypteringsnøkler, samtidig som den fortsatt fødereres med det globale Matrix-nettverket. Ende-til-ende-kryptering er aktivert som standard, og enhver standard Matrix-klient som Element, FluffyChat eller Cinny kobles til umiddelbart, slik at fellesskapet ditt fortsetter å bruke verktøyene det allerede kjenner.