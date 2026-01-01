Opptil 69 % rabatt for Matrix Conduit

Installer Matrix Conduit med én-klikks installasjon.

Lettvektig Rust-basert Matrix hjemmeserver for sikker, føderert chat med minimalt ressursforbruk.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Matrix Conduit med én-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Matrix Conduit

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Matrix Conduit

Matrix Conduit er en enkel, rask og pålitelig Matrix-hjemmeserver skrevet i Rust. Designet som et lettvektsalternativ til Synapse, leveres den som en enkelt binærfil med en innebygd RocksDB-database, noe som fjerner behovet for PostgreSQL eller andre eksterne tjenester og dramatisk reduserer ressursforbruket som kreves for å kjøre din egen chat-server.

Selv-hosting av Conduit på en VPS gir deg fullt eierskap over meldingshistorikk, medier og krypteringsnøkler, samtidig som den fortsatt fødereres med det globale Matrix-nettverket. Ende-til-ende-kryptering er aktivert som standard, og enhver standard Matrix-klient som Element, FluffyChat eller Cinny kobles til umiddelbart, slik at fellesskapet ditt fortsetter å bruke verktøyene det allerede kjenner.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Matrix Conduit

Lavt fotavtrykk

Enkelt Rust-binær med en innebygd RocksDB-lagring kjører komfortabelt på små VPS-planer der Synapse ville slitt.

Ende-til-ende-kryptering

Private rom og direktemeldinger er kryptert som standard, slik at meldingsinnholdet forblir uleselig for alle unntatt mottakerne.

Matrix-føderasjon

Koble til brukere på hvilken som helst annen Matrix homeserver verden over via den åpne Matrix-protokollen og føderasjonsnettverket.

Ingen ekstern database

Lagrer alle data i en innebygd RocksDB-instans, noe som eliminerer kompleksiteten ved oppsett, justering og sikkerhetskopiering av PostgreSQL.

Støttede standardklienter

Fungerer med Element, FluffyChat, Cinny, Nheko og alle andre klienter som støtter Matrix klient-server API-et.

Registreringstokenkontroll

Begrens opprettelse av nye kontoer med et delt hemmelig token slik at bare de du inviterer kan registrere seg på serveren din.

Hvorfor kjøre Matrix Conduit på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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