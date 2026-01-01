Installer Matrix Conduit med én-klikks installasjon.
Lettvektig Rust-basert Matrix hjemmeserver for sikker, føderert chat med minimalt ressursforbruk.
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Hva du kan bygge med Matrix Conduit
Matrix Conduit er en enkel, rask og pålitelig Matrix-hjemmeserver skrevet i Rust. Designet som et lettvektsalternativ til Synapse, leveres den som en enkelt binærfil med en innebygd RocksDB-database, noe som fjerner behovet for PostgreSQL eller andre eksterne tjenester og dramatisk reduserer ressursforbruket som kreves for å kjøre din egen chat-server.
Selv-hosting av Conduit på en VPS gir deg fullt eierskap over meldingshistorikk, medier og krypteringsnøkler, samtidig som den fortsatt fødereres med det globale Matrix-nettverket. Ende-til-ende-kryptering er aktivert som standard, og enhver standard Matrix-klient som Element, FluffyChat eller Cinny kobles til umiddelbart, slik at fellesskapet ditt fortsetter å bruke verktøyene det allerede kjenner.
Viktige funksjoner i Matrix Conduit
Lavt fotavtrykk
Enkelt Rust-binær med en innebygd RocksDB-lagring kjører komfortabelt på små VPS-planer der Synapse ville slitt.
Ende-til-ende-kryptering
Private rom og direktemeldinger er kryptert som standard, slik at meldingsinnholdet forblir uleselig for alle unntatt mottakerne.
Matrix-føderasjon
Koble til brukere på hvilken som helst annen Matrix homeserver verden over via den åpne Matrix-protokollen og føderasjonsnettverket.
Ingen ekstern database
Lagrer alle data i en innebygd RocksDB-instans, noe som eliminerer kompleksiteten ved oppsett, justering og sikkerhetskopiering av PostgreSQL.
Støttede standardklienter
Fungerer med Element, FluffyChat, Cinny, Nheko og alle andre klienter som støtter Matrix klient-server API-et.
Registreringstokenkontroll
Begrens opprettelse av nye kontoer med et delt hemmelig token slik at bare de du inviterer kan registrere seg på serveren din.
Hvorfor kjøre Matrix Conduit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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