Installer Tdarr med ett-klikks installasjon.
Distribuert automatisering for medietranskoding som bruker FFmpeg og HandBrake til å re-enkode og helsesjekke hele biblioteket ditt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tdarr
Tdarr er et åpen kildekode distribuert medietranskodingssystem designet for å automatisere konvertering, komprimering og helsesjekk av video- og lydbiblioteker i stor skala. Det koordinerer en sentral server med én eller flere arbeidsnoder, som hver kjører FFmpeg- eller HandBrake-jobber parallelt, slik at store biblioteker behandles effektivt uten manuell inngripen.
Selv-hosting av Tdarr på din egen VPS gir deg full kontroll over kodingsprofiler, plugin-rørledninger og innstillinger for maskinvareakselerasjon. Fordi transkoding skjer på din egen infrastruktur, er det ingen skybehandlingsgebyrer, ingen begrensninger for filstørrelse og ingen avhengighet av tredjepartstjenester – mediene dine forblir private, og datakraften skalerer med din VPS.
Viktige funksjoner i Tdarr
Distribuerte nodearbeidere
Spinn opp flere arbeidsnoder som kobler seg til en sentral server, og distribuerer transkodingsjobber på tvers av tilgjengelige CPU- og GPU-ressurser for raskere bibliotekbehandling.
Plugin-pipelinesystem
Koble sammen fellesskaps- eller egendefinerte plugins for å bygge betingede arbeidsflyter — filtrer etter kodek, container, oppløsning eller bitrate og bruk forskjellige kodingsprofiler automatisk.
FFmpeg og HandBrake støtte
Bytt mellom FFmpeg og HandBrake per jobb, noe som gir tilgang til hele spekteret av kodeker og forhåndsinnstillinger for koding som hvert verktøy støtter, uten ekstra konfigurasjon.
Bibliotekhelsesjekk
Skann filer automatisk for korrupsjon, feil metadata eller manglende strømmer, og flagg eller rekode problematiske filer før de forårsaker avspillingsproblemer.
Dashbord for sanntidsstatistikk
Overvåk transkodingsfremdrift, plassbesparelser, kødybde og arbeiderstatus fra et enkelt webgrensesnitt uten behov for eksterne overvåkingsverktøy.
Hvorfor kjøre Tdarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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