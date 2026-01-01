Tdarr er et åpen kildekode distribuert medietranskodingssystem designet for å automatisere konvertering, komprimering og helsesjekk av video- og lydbiblioteker i stor skala. Det koordinerer en sentral server med én eller flere arbeidsnoder, som hver kjører FFmpeg- eller HandBrake-jobber parallelt, slik at store biblioteker behandles effektivt uten manuell inngripen.

Selv-hosting av Tdarr på din egen VPS gir deg full kontroll over kodingsprofiler, plugin-rørledninger og innstillinger for maskinvareakselerasjon. Fordi transkoding skjer på din egen infrastruktur, er det ingen skybehandlingsgebyrer, ingen begrensninger for filstørrelse og ingen avhengighet av tredjepartstjenester – mediene dine forblir private, og datakraften skalerer med din VPS.