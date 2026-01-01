Installer PocketBase med én-klikks installasjon.
Åpen kildekode-backend i én enkelt kjørbar fil — sanntidsdatabase, autentisering, fillagring og administratorgrensesnitt inkludert som standard.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PocketBase
PocketBase pakker en sanntids SQLite-database, brukerautentisering (e-post/passord og OAuth2), fillagring og et administrasjonspanel i en enkelt Go-binærfil. Den autogenererer REST- og WebSocket-API-er for hver samling du oppretter, slik at du kan gå fra null til en fungerende backend på minutter uten å måtte starte separate tjenester.
Selvhosting av PocketBase på din egen VPS holder alle brukerdata og applikasjonsposter under din kontroll, eliminerer sky-BaaS-avgifter per forespørsel, og gir deg en vedvarende, alltid-varm server med forutsigbare kostnader etter hvert som appen din skalerer.
Viktige funksjoner i PocketBase
Sanntidsdatabase
SQLite-støttede samlinger med automatiske REST- og WebSocket-API-er lar deg abonnere på sanntidsdataendringer uten å skrive en eneste linje med backend-kode.
Innebygd autentisering
E-post/passord-registrering og OAuth2-leverandører (Google, GitHub og mer) kommer ferdig konfigurert, noe som fjerner behovet for en separat identitetstjeneste.
Fillagring
Last opp og lever filer direkte via PocketBase med automatisk endring av bildestørrelse, eller koble til en S3-kompatibel lagringstjeneste for skalerbar ekstern lagring.
Admin kontrollpanel
Et innebygd webgrensesnitt lar deg administrere samlinger, bla gjennom poster, konfigurere autentiseringsleverandører og overvåke aktivitet uten å skrive databaseforespørsler.
JavaScript-kroker
Legg til egendefinert validering, forretningslogikk og API-ruteutvidelser ved hjelp av JavaScript — ingen rekompilering nødvendig, endringer trer i kraft umiddelbart.
Hvorfor kjøre PocketBase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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