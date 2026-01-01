PocketBase pakker en sanntids SQLite-database, brukerautentisering (e-post/passord og OAuth2), fillagring og et administrasjonspanel i en enkelt Go-binærfil. Den autogenererer REST- og WebSocket-API-er for hver samling du oppretter, slik at du kan gå fra null til en fungerende backend på minutter uten å måtte starte separate tjenester.

Selvhosting av PocketBase på din egen VPS holder alle brukerdata og applikasjonsposter under din kontroll, eliminerer sky-BaaS-avgifter per forespørsel, og gir deg en vedvarende, alltid-varm server med forutsigbare kostnader etter hvert som appen din skalerer.