Reiverr er et åpen kildekode-grensesnitt som kombinerer medieoppdagelse, forespørsel og avspilling i ett enkelt TV-vennlig grensesnitt. I stedet for å hoppe mellom Jellyfin, TMDB, Sonarr og Radarr, kan brukere bla gjennom populære titler, få personlige anbefalinger, be om manglende innhold og strømme det som allerede er i biblioteket deres – alt fra én app optimalisert for fjernkontroller og 10-fots brukergrensesnitt.

Selv-hosting av Reiverr på din egen VPS holder hver tilkoblede API-nøkkel, visningshistorikk og forespørselslogg under din kontroll. Den plugin-baserte arkitekturen lar deg legge til nye strømmekilder uten å endre kjernen, og den samme backend kan drive både nettappen og en native build på Samsung Tizen smart-TVer.