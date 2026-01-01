Installer Reiverr med ett klikk.
Enhetlig TV-vennlig grensesnitt for Jellyfin, TMDB, Sonarr og Radarr som erstatter Overseerr-stil oppdagelse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Reiverr
Reiverr er et åpen kildekode-grensesnitt som kombinerer medieoppdagelse, forespørsel og avspilling i ett enkelt TV-vennlig grensesnitt. I stedet for å hoppe mellom Jellyfin, TMDB, Sonarr og Radarr, kan brukere bla gjennom populære titler, få personlige anbefalinger, be om manglende innhold og strømme det som allerede er i biblioteket deres – alt fra én app optimalisert for fjernkontroller og 10-fots brukergrensesnitt.
Selv-hosting av Reiverr på din egen VPS holder hver tilkoblede API-nøkkel, visningshistorikk og forespørselslogg under din kontroll. Den plugin-baserte arkitekturen lar deg legge til nye strømmekilder uten å endre kjernen, og den samme backend kan drive både nettappen og en native build på Samsung Tizen smart-TVer.
Viktige funksjoner i Reiverr
TMDB Oppdagelse
Bla gjennom populære filmer og serier, personlige anbefalinger, rollebesetning, vurderinger og trailere drevet av The Movie Database.
Jellyfin Avspilling
Strøm innhold som allerede er i ditt Jellyfin-bibliotek direkte i Reiverr uten å bytte apper eller økter.
Sonarr og Radarr forespørsler
Send manglende titler direkte til Sonarr eller Radarr for automatisk nedlasting og bibliotekimport uten å åpne noen av brukergrensesnittene.
TV-først-grensesnitt
Fjernkontrollvennlig navigasjon, stor typografi og fokusmarkering, designet fra bunnen av for smart-TVer og dekodere.
Plugin-arkitektur
Legg til flere avspillings- eller kildeplugins i den monterte plugins-mappen for å utvide Reiverr uten å bygge om bildet.
Tizen Smart-TV-bygg
Koble den hostede bakenden med den offisielle Tizen-bygget for å installere Reiverr som en native app på Samsung smart-TVer.
Hvorfor kjøre Reiverr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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