Installer Apache Guacamole med ett klikk.
Klientfri fjernskrivebordsgateway for tilgang til RDP-, SSH-, VNC- og Telnet-tilkoblinger direkte fra nettleseren din.
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Hva du kan bygge med Apache Guacamole
Apache Guacamole er en klientløs fjernskrivebordsgateway som lar deg få tilgang til RDP-, VNC-, SSH- og Telnet-servere fra hvilken som helst moderne nettleser — ingen plugins, ingen native klientprogramvare og ingen oppsett per enhet. Nettleseren håndterer gjengivelsen mens en server-side demon oversetter protokoller, noe som gjør fjerntilgang like enkelt som å åpne en URL.
Selvhosting av Guacamole på din egen VPS gjør serveren din om til en sentral jump host for å administrere eksterne maskiner hvor som helst i verden. Innebygd brukeradministrasjon, revisjonslogger og tilkoblingsdeling gjør den like nyttig for enkeltadministratorer og små team, samtidig som alle legitimasjoner og økter holdes under din direkte kontroll.
Viktige funksjoner i Apache Guacamole
Klientfri nettlesertilgang
Koble til enhver RDP-, VNC-, SSH- eller Telnet-vert direkte fra en nettleserfane — ingen klientprogramvare, ingen programtillegg, ingen brannmur-omgåelser.
Flerprotokollstøtte
Innebygde adaptere for RDP, VNC, SSH, Telnet og Kubernetes dekker de daglige behovene til administratorer, utviklere og sikkerhetsteam.
Sentralisert påloggingsinformasjon
Lagre serverpassord, SSH-nøkler og sertifikater én gang i Guacamole og gi brukere tilgang uten å noensinne dele de underliggende hemmelighetene.
Bruker- og gruppeadministrasjon
Rollebaserte tillatelser, LDAP- og SAML-integrasjon og tilgangsregler per tilkobling holder store team organiserte når tilkoblingsbeholdningen vokser.
Sesjonsopptak og revisjon
Valgfritt sesjonsopptak og detaljerte aktivitetslogger gjør det enkelt å kontrollere hvem som koblet seg til hvor og hva de gjorde.
Hvorfor kjøre Apache Guacamole på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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