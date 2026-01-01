Apache Guacamole er en klientløs fjernskrivebordsgateway som lar deg få tilgang til RDP-, VNC-, SSH- og Telnet-servere fra hvilken som helst moderne nettleser — ingen plugins, ingen native klientprogramvare og ingen oppsett per enhet. Nettleseren håndterer gjengivelsen mens en server-side demon oversetter protokoller, noe som gjør fjerntilgang like enkelt som å åpne en URL.

Selvhosting av Guacamole på din egen VPS gjør serveren din om til en sentral jump host for å administrere eksterne maskiner hvor som helst i verden. Innebygd brukeradministrasjon, revisjonslogger og tilkoblingsdeling gjør den like nyttig for enkeltadministratorer og små team, samtidig som alle legitimasjoner og økter holdes under din direkte kontroll.