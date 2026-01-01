Installer TinyAuth med ett klikk.
Lett Traefik forward-auth mellomvare som legger til en påloggingsskjerm til enhver selvhostet app med en enkelt etikett.
Velg en VPS-plan for TinyAuth
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med TinyAuth
TinyAuth er en lettvektig, selvhostet autentiseringsmellomvare som legger til en påloggingsskjerm til enhver applikasjon som kjører bak Traefik omvendt proxy. I motsetning til fullverdige identitetsleverandører er TinyAuth en enkelt Go-binær støttet av SQLite, som kan distribueres på sekunder med minimal konfigurasjon. Én mellomvareetikett i en hvilken som helst applikasjons Docker Compose-fil er alt som skal til for å sperre tilgangen bak et brukernavn og passord eller OAuth-pålogging.
Selvhosting av TinyAuth på din VPS betyr at hver app du distribuerer – dashbord, utviklerverktøy, overvåkingstjenester – deler et enkelt autentiseringslag uten å eksponere disse tjenestene offentlig. OAuth-integrasjon med Google, GitHub og enhver OIDC-leverandør lar teammedlemmer logge inn med eksisterende legitimasjon, og innebygd TOTP-støtte gir tofaktorautentisering uten å kreve en ekstra tjeneste.
Viktige funksjoner i TinyAuth
Traefik Forward Auth
Legg til en påloggingsmur til enhver Traefik-rutet app ved å legge til en enkelt mellomvareetikett — ingen endringer i den beskyttede applikasjonen er nødvendig.
Støtte for OAuth-leverandører
Tillat pålogging via Google, GitHub eller en hvilken som helst OIDC-kompatibel leverandør slik at teammedlemmer bruker eksisterende legitimasjon i stedet for å administrere separate passord.
TOTP To-faktor autentisering
Legg tidsbaserte engangspassord på hvilken som helst konto, og styrk tilgangen til selvhostede apper uten å måtte ta i bruk en dedikert 2FA-tjeneste.
Deling av informasjonskapsler for underdomener
Én enkelt TinyAuth-pålogging dekker alle apper som er hostet på underdomener av samme domene, slik at brukere autentiserer seg én gang og kan bevege seg fritt på tvers av stakken.
Null eksterne avhengigheter
Kjører som en enkelt binærfil med SQLite-lagring — ingen Redis, PostgreSQL eller LDAP er nødvendig, noe som holder ressursforbruket minimalt på enhver VPS-plan.
Hvorfor kjøre TinyAuth på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.