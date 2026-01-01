Opptil 69 % rabatt for TinyAuth

Installer TinyAuth med ett klikk.

Lett Traefik forward-auth mellomvare som legger til en påloggingsskjerm til enhver selvhostet app med en enkelt etikett.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer TinyAuth med ett klikk.

Velg en VPS-plan for TinyAuth

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med TinyAuth

TinyAuth er en lettvektig, selvhostet autentiseringsmellomvare som legger til en påloggingsskjerm til enhver applikasjon som kjører bak Traefik omvendt proxy. I motsetning til fullverdige identitetsleverandører er TinyAuth en enkelt Go-binær støttet av SQLite, som kan distribueres på sekunder med minimal konfigurasjon. Én mellomvareetikett i en hvilken som helst applikasjons Docker Compose-fil er alt som skal til for å sperre tilgangen bak et brukernavn og passord eller OAuth-pålogging.

Selvhosting av TinyAuth på din VPS betyr at hver app du distribuerer – dashbord, utviklerverktøy, overvåkingstjenester – deler et enkelt autentiseringslag uten å eksponere disse tjenestene offentlig. OAuth-integrasjon med Google, GitHub og enhver OIDC-leverandør lar teammedlemmer logge inn med eksisterende legitimasjon, og innebygd TOTP-støtte gir tofaktorautentisering uten å kreve en ekstra tjeneste.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i TinyAuth

Traefik Forward Auth

Legg til en påloggingsmur til enhver Traefik-rutet app ved å legge til en enkelt mellomvareetikett — ingen endringer i den beskyttede applikasjonen er nødvendig.

Støtte for OAuth-leverandører

Tillat pålogging via Google, GitHub eller en hvilken som helst OIDC-kompatibel leverandør slik at teammedlemmer bruker eksisterende legitimasjon i stedet for å administrere separate passord.

TOTP To-faktor autentisering

Legg tidsbaserte engangspassord på hvilken som helst konto, og styrk tilgangen til selvhostede apper uten å måtte ta i bruk en dedikert 2FA-tjeneste.

Deling av informasjonskapsler for underdomener

Én enkelt TinyAuth-pålogging dekker alle apper som er hostet på underdomener av samme domene, slik at brukere autentiserer seg én gang og kan bevege seg fritt på tvers av stakken.

Null eksterne avhengigheter

Kjører som en enkelt binærfil med SQLite-lagring — ingen Redis, PostgreSQL eller LDAP er nødvendig, noe som holder ressursforbruket minimalt på enhver VPS-plan.

Hvorfor kjøre TinyAuth på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.

Martin K
Martin K

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

Kom i gang

Utforsk flere apper å distribuere

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden er en lettvektig, selvhostet passordbehandler kompatibel med Bitwarden

Velg
2FAuth

2FAuth

Selvhostet kodebehandler for tofaktorsautentisering for nett og mobil

Velg
Authentik

Authentik

Identitetsleverandør med åpen kildekode fokusert på fleksibilitet og allsidighet

Velg
Se alle applikasjoner

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.