TinyAuth er en lettvektig, selvhostet autentiseringsmellomvare som legger til en påloggingsskjerm til enhver applikasjon som kjører bak Traefik omvendt proxy. I motsetning til fullverdige identitetsleverandører er TinyAuth en enkelt Go-binær støttet av SQLite, som kan distribueres på sekunder med minimal konfigurasjon. Én mellomvareetikett i en hvilken som helst applikasjons Docker Compose-fil er alt som skal til for å sperre tilgangen bak et brukernavn og passord eller OAuth-pålogging.

Selvhosting av TinyAuth på din VPS betyr at hver app du distribuerer – dashbord, utviklerverktøy, overvåkingstjenester – deler et enkelt autentiseringslag uten å eksponere disse tjenestene offentlig. OAuth-integrasjon med Google, GitHub og enhver OIDC-leverandør lar teammedlemmer logge inn med eksisterende legitimasjon, og innebygd TOTP-støtte gir tofaktorautentisering uten å kreve en ekstra tjeneste.