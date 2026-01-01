OctoBot er en gratis, åpen kildekode kryptovaluta handelsbot som kobler til Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit og mer enn 15 andre børser via et enkelt nettgrensesnitt. Den støtter grid trading, dollar-cost averaging, market making, AI-drevne strategier, TradingView webhook-automatisering og en fullt skriptbar backtesting-motor for å finjustere oppsett mot historiske markedsdata.

Selv-hosting av OctoBot på din egen VPS holder hver API-nøkkel, profil og handelshistorikk under din direkte kontroll, uten et forvaltningslag mellom deg og børsen. Nettleser-UI-et kjører 24/7 på din VPS slik at strategier fortsetter å utføres selv når din lokale maskin er frakoblet, og tentacles plugin-systemet lar deg utvide boten med egendefinerte signaler eller grensesnitt uten å røre oppstrømsbildet.