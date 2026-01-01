Installer OctoBot med ett klikk.
Kryptohandelsbot med åpen kildekode for å automatisere AI-, grid-, DCA- og TradingView-strategier på 15+ børser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OctoBot
OctoBot er en gratis, åpen kildekode kryptovaluta handelsbot som kobler til Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit og mer enn 15 andre børser via et enkelt nettgrensesnitt. Den støtter grid trading, dollar-cost averaging, market making, AI-drevne strategier, TradingView webhook-automatisering og en fullt skriptbar backtesting-motor for å finjustere oppsett mot historiske markedsdata.
Selv-hosting av OctoBot på din egen VPS holder hver API-nøkkel, profil og handelshistorikk under din direkte kontroll, uten et forvaltningslag mellom deg og børsen. Nettleser-UI-et kjører 24/7 på din VPS slik at strategier fortsetter å utføres selv når din lokale maskin er frakoblet, og tentacles plugin-systemet lar deg utvide boten med egendefinerte signaler eller grensesnitt uten å røre oppstrømsbildet.
Viktige funksjoner i OctoBot
15+ børsstøtte
Koble til Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit og mange flere spot- og futuresbørser fra én utrulling.
Flere strategityper
Kjør grid trading, DCA, market making, arbitrasje, AI-drevne signaler og TradingView webhook-strategier side om side i uavhengige profiler.
TradingView-automatisering
Motta TradingView-varsler direkte i OctoBot for å utløse handler fra dine favoritt Pine Script-indikatorer uten mellomtjenester.
Backtestingmotor
Spill av strategier mot historiske markedsdata med detaljerte ytelsesrapporter før du risikerer kapital på en live børs.
Tentacles plugin-system
Utvid OctoBot med fellesskapstentakler for nye strategier, børser og grensesnitt, eller skriv dine egne uten å forke prosjektet.
Telegram og nettvarsler
Overvåk portefølje- og handelsaktivitet fra det innebygde nettdashbordet eller send live-varsler til Telegram for kontroll på farten.
Hvorfor kjøre OctoBot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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