Installer Matrix Synapse med ett klikk.
Desentralisert, ende-til-ende-kryptert chatserver for sikker sanntidskommunikasjon med full føderasjonsstøtte.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Matrix Synapse
Matrix Synapse er referanse-hjemmeserveren for den åpne kommunikasjonsprotokollen Matrix, som muliggjør sanntidsmeldinger, tale- og videosamtaler, fildeling og ende-til-ende-kryptering på tvers av et føderert nettverk av servere. Stolt på av regjeringer, universiteter og bedrifter over hele verden, lar Synapse brukerne dine kommunisere sikkert samtidig som alle data holdes på din egen infrastruktur.
Føderasjon lar serveren din sømløst koble seg til andre Matrix-servere, slik at brukerne dine kan nå hvem som helst på det globale Matrix-nettverket. Med broer til Slack, Discord, IRC og Telegram, integreres Synapse i eksisterende kommunikasjonsarbeidsflyter uten å tvinge alle over på en enkelt plattform.
Viktige funksjoner i Matrix Synapse
Ende-til-ende-kryptering
Alle private meldinger og gruppechatter er kryptert som standard, noe som sikrer at data forblir privat selv fra serveradministratorer.
Føderasjonsstøtte
Kommuniser med brukere på hvilken som helst Matrix-server over hele verden gjennom sømløs kryss-server-føderasjon.
Plattformbroer
Koble til Slack, Discord, IRC, Telegram og andre plattformer via protokollbroer.
Rom og områder
Organiser samtaler med rom, områder, tråder, reaksjoner og meldingsredigering for strukturert kommunikasjon.
Stemme- og videosamtaler
Foreta VoIP tale- og videosamtaler direkte i Matrix-klienter uten eksterne tjenester.
SSO-integrasjon
Autentiser brukere via OIDC-, SAML- og CAS-leverandører for enkeltpålogging i bedrifter.
Hvorfor kjøre Matrix Synapse på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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