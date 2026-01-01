Matrix Synapse er referanse-hjemmeserveren for den åpne kommunikasjonsprotokollen Matrix, som muliggjør sanntidsmeldinger, tale- og videosamtaler, fildeling og ende-til-ende-kryptering på tvers av et føderert nettverk av servere. Stolt på av regjeringer, universiteter og bedrifter over hele verden, lar Synapse brukerne dine kommunisere sikkert samtidig som alle data holdes på din egen infrastruktur.

Føderasjon lar serveren din sømløst koble seg til andre Matrix-servere, slik at brukerne dine kan nå hvem som helst på det globale Matrix-nettverket. Med broer til Slack, Discord, IRC og Telegram, integreres Synapse i eksisterende kommunikasjonsarbeidsflyter uten å tvinge alle over på en enkelt plattform.