Hasura GraphQL Engine kobles til din PostgreSQL-database og automatisk genererer et fullt typet GraphQL API på sekunder. I stedet for å skrive resolver-kode, konfigurere skjemadefinisjoner, eller bygge spørringslag fra bunnen av, peker utviklere Hasura mot en database og får umiddelbart filtrering, sortering, paginering, aggregeringer og sanntidsabonnementer – alt administrert gjennom et visuelt konsoll.

Med over 32 000 GitHub-stjerner og produksjonsbruk hos selskaper over hele verden, er Hasura den raskeste veien fra database til API. Selv-hosting på din egen VPS holder din databaselegitimasjon og spørringslogikk innenfor din infrastruktur, uten avgifter per forespørsel, ingen kostnader for datautgang, og full kontroll over tilgangstillatelser og ratebegrensning.