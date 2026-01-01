Installer Hasura GraphQL Engine med ett-klikks installasjon.
Øyeblikkelig GraphQL- og REST-API-er over din PostgreSQL-database — ingen backend-kode nødvendig.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine kobles til din PostgreSQL-database og automatisk genererer et fullt typet GraphQL API på sekunder. I stedet for å skrive resolver-kode, konfigurere skjemadefinisjoner, eller bygge spørringslag fra bunnen av, peker utviklere Hasura mot en database og får umiddelbart filtrering, sortering, paginering, aggregeringer og sanntidsabonnementer – alt administrert gjennom et visuelt konsoll.
Med over 32 000 GitHub-stjerner og produksjonsbruk hos selskaper over hele verden, er Hasura den raskeste veien fra database til API. Selv-hosting på din egen VPS holder din databaselegitimasjon og spørringslogikk innenfor din infrastruktur, uten avgifter per forespørsel, ingen kostnader for datautgang, og full kontroll over tilgangstillatelser og ratebegrensning.
Viktige funksjoner i Hasura GraphQL Engine
Øyeblikkelig GraphQL API-er
Genererer automatisk en fullt typet GraphQL API fra ditt eksisterende PostgreSQL-skjema — tabeller, visninger og relasjoner inkludert, uten resolver-kode å skrive.
Sanntidsabonnementer
Enhver GraphQL-spørring kan gjøres om til et live-abonnement som sender oppdateringer til tilkoblede klienter over WebSockets når de underliggende dataene endres.
Radnivåtillatelser
Definer finkornede tilgangskontrollregler per tabell, rolle og operasjon ved hjelp av en pek-og-klikk-tillatelsesbygger — ingen tilpasset mellomvare nødvendig.
Tilordning av REST-endepunkt
Eksponer enhver lagret GraphQL-spørring som et navngitt REST-endepunkt, og gi kun REST-klienter tilgang til de samme dataene uten et separat API-lag.
Fjernskjemaer og handlinger
Koble sammen eksterne GraphQL API-er og HTTP-tjenester inn i det enhetlige skjemaet, slik at klienter spør etter alt gjennom et enkelt endepunkt.
Hvorfor kjøre Hasura GraphQL Engine på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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