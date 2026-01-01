Installer Koillection med ett-klikks installasjon.
Selvhostet samlingsforvalter for å organisere og katalogisere alle typer fysiske eller digitale samlinger.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Koillection
Koillection er en selvhostet applikasjon for samlingsadministrasjon som lar deg katalogisere hva som helst — bøker, vinylplater, videospill, frimerker, samlekort, eller enhver annen samling du vedlikeholder. I motsetning til skybaserte katalogiseringstjenester, kjører Koillection utelukkende på din egen server, og holder samlingsdataene dine private og under din fulle kontroll.
Bygget på Symfony med et rent, responsivt grensesnitt, støtter Koillection tilpassede metadatafelt og web-skrapere, slik at du kan berike elementer med nøyaktig den informasjonen som er viktig for din samlingstype. Et komplett REST API muliggjør integrasjon med eksterne verktøy, og flerspråklig støtte dekker 11+ språk rett ut av esken.
Viktige funksjoner i Koillection
Enhver samlingstype
Katalogiser bøker, spill, vinyl, frimerker eller andre samleobjekter uten å være begrenset til forhåndsbygde maler.
Egendefinerte metadatafelt
Definer de nøyaktige feltene og datastrukturen som passer din samling, i stedet for å tilpasse deg et generisk skjema.
Støtte for web-skraper
Trekk automatisk metadata fra eksterne nettsteder for å berike elementene dine med omslag, beskrivelser og detaljer.
REST API-tilgang
Tilgjengeliggjør samlingsdataene dine via et fullt REST API, som muliggjør integrasjon med egendefinerte apper eller automatiseringsarbeidsflyter.
Flerspråklig grensesnitt
Bruk Koillection på ditt eget språk — 11+ språk støttes, med engelsk og fransk med full dekning.
Hvorfor kjøre Koillection på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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