Koillection er en selvhostet applikasjon for samlingsadministrasjon som lar deg katalogisere hva som helst — bøker, vinylplater, videospill, frimerker, samlekort, eller enhver annen samling du vedlikeholder. I motsetning til skybaserte katalogiseringstjenester, kjører Koillection utelukkende på din egen server, og holder samlingsdataene dine private og under din fulle kontroll.

Bygget på Symfony med et rent, responsivt grensesnitt, støtter Koillection tilpassede metadatafelt og web-skrapere, slik at du kan berike elementer med nøyaktig den informasjonen som er viktig for din samlingstype. Et komplett REST API muliggjør integrasjon med eksterne verktøy, og flerspråklig støtte dekker 11+ språk rett ut av esken.