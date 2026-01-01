Moderne web-grensesnitt for å kjøre Ansible-playbooks, Terraform-planer, Bash-skript og Pulumi-stabler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Semaphore
Semaphore er et moderne åpen kildekode-webgrensesnitt for å administrere og kjøre DevOps-automatiseringsverktøy. Det tilbyr et rent dashbord for å utføre Ansible playbooks, Terraform-planer, OpenTofu-konfigurasjoner, Bash-skript og Pulumi-stabler uten å kreve kommandolinjetilgang. Team kan administrere inventar, legitimasjon og utførelseshistorikk via nettleseren, samtidig som de beholder full kontroll over infrastrukturen sin.
Selvhosting av Semaphore på din VPS sentraliserer all automatiseringsutførelse med revisjonsspor, planlagte kjøringer og teamtilgangskontroller. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring og en administratorkonto som opprettes automatisk ved første lansering med legitimasjonen du konfigurerer under distribusjonen.
Viktige funksjoner i Semaphore
Ansible playbook-kjører
Kjør Ansible playbooks fra et webgrensesnitt med inventaradministrasjon, variabelinjeksjon og strømming av utdata i sanntid.
Flerverktøystøtte
Kjør Terraform, OpenTofu, Pulumi og Bash-skript sammen med Ansible fra ett enkelt, samlet grensesnitt.
Planlagt kjøring
Planlegg automatiseringskjøringer med cron-uttrykk og se kjørehistorikk med detaljerte logger og statussporing.
Legitimasjonsbehandling
Lagre SSH-nøkler, legitimasjon for skyleverandører og hvelvpassord sikkert med kryptert lagring.
Teamsamarbeid
Administrer teamtilgang med tillatelser på prosjektnivå slik at medlemmer kan utføre autoriserte oppgaver uten direkte server-tilgang.
Git-integrasjon
Hent spillebøker og automatiseringskode direkte fra Git-repositorier med valg av gren og tagg per oppgave.
Hvorfor kjøre Semaphore på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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