Semaphore er et moderne åpen kildekode-webgrensesnitt for å administrere og kjøre DevOps-automatiseringsverktøy. Det tilbyr et rent dashbord for å utføre Ansible playbooks, Terraform-planer, OpenTofu-konfigurasjoner, Bash-skript og Pulumi-stabler uten å kreve kommandolinjetilgang. Team kan administrere inventar, legitimasjon og utførelseshistorikk via nettleseren, samtidig som de beholder full kontroll over infrastrukturen sin.

Selvhosting av Semaphore på din VPS sentraliserer all automatiseringsutførelse med revisjonsspor, planlagte kjøringer og teamtilgangskontroller. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring og en administratorkonto som opprettes automatisk ved første lansering med legitimasjonen du konfigurerer under distribusjonen.