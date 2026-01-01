OliveTin er en liten selvhostet Go-tjeneste som gjør forhåndsdefinerte skallkommandoer om til trygge, klikk-for-å-kjøre-knapper i et webgrensesnitt. Administratoren beskriver hver handling i en YAML-konfigurasjonsfil — navn, ikon, kommando, valgfrie argumenter, valgfri bekreftelsesdialog — og OliveTin gjengir dem som et ryddig dashbord som alle med tilgang kan aktivere uten å måtte bruke en terminal.

Selvhosting av OliveTin på din egen VPS gir ikke-tekniske husstandsmedlemmer, junior-teammedlemmer eller berøringsskjermer i kioskstil et kontrollert utvalg av operasjoner de trygt kan kjøre — starte en fastlåst tjeneste på nytt, sende en wake-on-lan-pakke, oppdatere et Plex-bibliotek, starte en sikkerhetskopi — uten å måtte overlevere SSH-legitimasjon eller eksponere vilkårlig kommandoeksekvering. Fordi OliveTin kun kjører kommandoer du eksplisitt har erklært, forblir skadeomfanget begrenset av YAML-konfigurasjonen.