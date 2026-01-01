Installer OliveTin med ett-klikks installasjon.
Lettvektig, selvhostet webgrensesnitt som eksponerer forhåndsdefinerte skallkommandoer som trygge klikk-og-kjør-knapper.
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Hva du kan bygge med OliveTin
OliveTin er en liten selvhostet Go-tjeneste som gjør forhåndsdefinerte skallkommandoer om til trygge, klikk-for-å-kjøre-knapper i et webgrensesnitt. Administratoren beskriver hver handling i en YAML-konfigurasjonsfil — navn, ikon, kommando, valgfrie argumenter, valgfri bekreftelsesdialog — og OliveTin gjengir dem som et ryddig dashbord som alle med tilgang kan aktivere uten å måtte bruke en terminal.
Selvhosting av OliveTin på din egen VPS gir ikke-tekniske husstandsmedlemmer, junior-teammedlemmer eller berøringsskjermer i kioskstil et kontrollert utvalg av operasjoner de trygt kan kjøre — starte en fastlåst tjeneste på nytt, sende en wake-on-lan-pakke, oppdatere et Plex-bibliotek, starte en sikkerhetskopi — uten å måtte overlevere SSH-legitimasjon eller eksponere vilkårlig kommandoeksekvering. Fordi OliveTin kun kjører kommandoer du eksplisitt har erklært, forblir skadeomfanget begrenset av YAML-konfigurasjonen.
Viktige funksjoner i OliveTin
YAML-definerte handlinger
Beskriv hver skallkommando i OliveTin-konfigurasjonsfilen med tittel, ikon, valgfrie argumenter og utførelsesatferd for å gjengi et polert dashbord.
Berøringsvennlig brukergrensesnitt
Responsiv enkelt-side app designet for telefoner, nettbrett og veggmonterte berøringsskjermer — perfekt for husholdningsautomatiseringer i kioskstil.
Argumenter og nedtrekksfelt
Gjør komplekse kommandoer om til rullegardiner, tekstfelt eller avkrysningsbokser slik at ikke-tekniske brukere aktiverer dem med de riktige parameterne hver gang.
Bekreftelsesdialoger
Merk sensitive handlinger med nødvendige bekreftelser slik at farlige kommandoer trenger et ekstra klikk før de utføres.
Minimalt ressursforbruk
En Go-binær bruker bare noen få MB RAM og minimalt med CPU, ideell for å plassere på en VPS ved siden av tyngre selvhostede tjenester.
Webhook og API
Utløs handlinger eksternt via HTTP-webhooks eller REST API-et for å integrere OliveTin i automatiseringer, skript og smarthus-huber.
Hvorfor kjøre OliveTin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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