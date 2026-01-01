Installer ezBookKeeping med ett klikk.
Lettvektig, selvhostet personlig økonomisporer med mobilførst brukergrensesnitt, diagrammer og kvitteringsskanning.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ezBookKeeping
ezBookKeeping er en lettvekts åpen kildekode-applikasjon for personlig økonomi, designet for rask, friksjonsfri daglig utgiftssporing. Bygget som en enkelt container med SQLite-lagring, kjører den komfortabelt på minimal maskinvare — fra en Raspberry Pi til en liten VPS — uten at en databaseserver er nødvendig.
I motsetning til tyngre regnskapsverktøy med dobbel bokføring, fokuserer ezBookKeeping på det de fleste enkeltpersoner faktisk trenger: et rent mobilførst-grensesnitt for å logge transaksjoner raskt, visualisere forbruk etter kategori, og holde oversikt over personlige budsjetter. Selvhosting holder transaksjonshistorikken din helt privat, uten at noen tredjeparts finansapp noensinne ser forbruksdataene dine.
Viktige funksjoner i ezBookKeeping
Mobil-først PWA
Installer ezBookKeeping som en progressiv nettapp på hvilken som helst telefon for app-lignende utgiftsføring uten nedlasting fra en appbutikk.
OCR-skanning av kvittering
Skann papirkvitteringer for automatisk å trekke ut transaksjonsbeløp og forhandlere, og reduser manuelt dataregistrering.
Flervalutastøtte
Spor utgifter i flere valutaer med automatisk valutakonvertering for reiser og internasjonale utgifter.
Diagrammer og statistikk
Visualiser forbrukstrender etter kategori, konto og tidsperiode med innebygde diagrammer og oppsummeringsstatistikk.
CSV og Alipay import
Importer transaksjonshistorikk fra CSV-filer og store betalingsplattformer, inkludert Alipay og WeChat Pay.
Hvorfor kjøre ezBookKeeping på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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