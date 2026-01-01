ezBookKeeping er en lettvekts åpen kildekode-applikasjon for personlig økonomi, designet for rask, friksjonsfri daglig utgiftssporing. Bygget som en enkelt container med SQLite-lagring, kjører den komfortabelt på minimal maskinvare — fra en Raspberry Pi til en liten VPS — uten at en databaseserver er nødvendig.

I motsetning til tyngre regnskapsverktøy med dobbel bokføring, fokuserer ezBookKeeping på det de fleste enkeltpersoner faktisk trenger: et rent mobilførst-grensesnitt for å logge transaksjoner raskt, visualisere forbruk etter kategori, og holde oversikt over personlige budsjetter. Selvhosting holder transaksjonshistorikken din helt privat, uten at noen tredjeparts finansapp noensinne ser forbruksdataene dine.