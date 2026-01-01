JobOps anvender DevOps-prinsipper på jobbsøking. Den søker på LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna og 10+ andre jobbportaler fra én enkelt skjerm, vurderer hvert resultat opp mot profilen din, genererer en CV skreddersydd for rollen, og sporer hver søknad på ett sted. Den auto-søker bevisst ikke – rekrutterere kan oppdage automatiserte innsendinger, så JobOps gir deg hastigheten uten å ofre kvaliteten.

Selv-hosting på din egen VPS holder din CV, søkehistorikk, Gmail-sporings-tokens og AI-leverandørnøkler under din fulle kontroll i stedet for inne i en tredjeparts SaaS. Pipelinjen lagrer alle data lokalt i SQLite sammen med genererte PDF-er, slik at hele oversikten over hvert søk og hver søknad forblir på infrastruktur du eier.