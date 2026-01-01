Installer JobOps med ett-klikks installasjon.
Selvhostet jobbsøkingspipeline som søker i stillingsportaler, tilpasser CV-er, vurderer match og sporer hver søknad fra ett dashbord.
Velg en VPS-plan for JobOps
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med JobOps
JobOps anvender DevOps-prinsipper på jobbsøking. Den søker på LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna og 10+ andre jobbportaler fra én enkelt skjerm, vurderer hvert resultat opp mot profilen din, genererer en CV skreddersydd for rollen, og sporer hver søknad på ett sted. Den auto-søker bevisst ikke – rekrutterere kan oppdage automatiserte innsendinger, så JobOps gir deg hastigheten uten å ofre kvaliteten.
Selv-hosting på din egen VPS holder din CV, søkehistorikk, Gmail-sporings-tokens og AI-leverandørnøkler under din fulle kontroll i stedet for inne i en tredjeparts SaaS. Pipelinjen lagrer alle data lokalt i SQLite sammen med genererte PDF-er, slik at hele oversikten over hvert søk og hver søknad forblir på infrastruktur du eier.
Viktige funksjoner i JobOps
Multitavlesøk
Gjennomsøk 10+ jobbportaler inkludert LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe og Seek fra ett enkelt søkegrensesnitt.
AI-egnethetsscoring
Ranger hver jobb 0-100 mot profilen din, slik at du kun fokuserer på roller det er verdt å søke på, i stedet for å manuelt sortere hundrevis.
Skreddersydd CV-generering
Skriv om CV-en din for hver rolle automatisk, eksporter til polert PDF lokalt eller via en Reactive Resume-integrasjon.
Gmail-innbokssporing
Koble til Gmail og automatisk oppdage intervjuinvitasjoner, tilbud og avslag for å oppdatere søknadsstatus uten regneark.
Ta med din egen AI
Koble til OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt som Ollama eller LM Studio.
Kontroller av visumsponsorat
Sjekk status for UK visumsponsorat på stillingsannonser og vis kun stillinger som samsvarer med dine krav til arbeidstillatelse.
Hvorfor kjøre JobOps på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.