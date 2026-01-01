Installer Jump med ett klikk.
En selvhostet startside og sanntids statusside som gir deg umiddelbar tilgang til alle favorittnettstedene dine fra et enkelt, stilig dashbord.
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Hva du kan bygge med Jump
Jump er en lettvektig, selvhostet startside og sanntids statusmonitor designet for å holde alle dine viktige lenker organisert på ett sted. Bygget med PHP og levert som en enkelt Docker-container, laster den raskt, forblir sikker og krever ingen database eller eksterne avhengigheter for å kjøre. Nettsteder kan defineres manuelt via en JSON-fil, automatisk oppdaget fra kjørende Docker-containere, eller en kombinasjon av begge.
Jump støtter egendefinerte bakgrunnsbilder og Unsplash-integrasjon, flerspråklig visning, taggbasert nettstedskategorisering, tastaturdrevet søk med konfigurerbare søkemotorer, og valgfri Open Weather Map-integrasjon for lokal tid og vær. Dens rene, responsive design tilpasser seg stasjonære og mobile enheter, slik at du kan nå enhver bokmerket tjeneste med et enkelt klikk fra hvilken som helst enhet.
Viktige funksjoner i Jump
Sanntidsovervåking av status
Jump sjekker tilgjengeligheten til alle nettsteder på dashbordet ditt og viser live statusindikatorer slik at du umiddelbart vet om en tjeneste er nede.
Docker Automatisk oppdagelse
List automatisk opp kjørende Docker-beholdere som dashbordoppføringer ved hjelp av containeretiketter, slik at startsiden din holdes synkronisert med infrastrukturen din uten manuelle oppdateringer.
Taggbasert organisering
Grupper nettsteder med tagger og naviger mellom tematiske sider, hold dine mest brukte lenker synlige på startskjermen mens lengre lister forblir pent kategorisert.
Tastaturstyrt søk
Åpne søkefeltet for flere søkemotorer med Ctrl+Shift+/ og søk på Google, DuckDuckGo, Bing, eller en hvilken som helst tilpasset søkemotor uten å strekke deg etter musen.
Tilpassede bakgrunner og vær
Bruk dine egne bakgrunnsbilder eller koble til Unsplash for tilfeldig bakgrunn, og legg til en Open Weather Map API-nøkkel for å vise lokal tid og gjeldende værforhold.
Ingen database påkrevd
Jump kjører som en enkelt container uten ekstern database, noe som gjør det trivielt enkelt å distribuere, sikkerhetskopiere og flytte mellom servere.
Hvorfor kjøre Jump på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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