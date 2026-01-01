Jump er en lettvektig, selvhostet startside og sanntids statusmonitor designet for å holde alle dine viktige lenker organisert på ett sted. Bygget med PHP og levert som en enkelt Docker-container, laster den raskt, forblir sikker og krever ingen database eller eksterne avhengigheter for å kjøre. Nettsteder kan defineres manuelt via en JSON-fil, automatisk oppdaget fra kjørende Docker-containere, eller en kombinasjon av begge.

Jump støtter egendefinerte bakgrunnsbilder og Unsplash-integrasjon, flerspråklig visning, taggbasert nettstedskategorisering, tastaturdrevet søk med konfigurerbare søkemotorer, og valgfri Open Weather Map-integrasjon for lokal tid og vær. Dens rene, responsive design tilpasser seg stasjonære og mobile enheter, slik at du kan nå enhver bokmerket tjeneste med et enkelt klikk fra hvilken som helst enhet.