Collabora Online er en selvhostet nettbasert kontorpakke basert på LibreOffice-teknologi som kjører fullstendig i nettleseren. Team åpner Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter direkte fra en fillagringsapp som Nextcloud, Seafile eller Pydio Cells og samskriver dem i sanntid med levende markører, kommentarer, sporing av endringer og umiddelbare forhåndsvisninger – ingen skrivebordsklient, ingen Microsoft 365, ingen Google Workspace nødvendig.

Ved å selvhoste Collabora på din egen VPS beholder du hvert dokument, regneark og presentasjon på infrastruktur du kontrollerer. Kombiner det med en av fillagringsappene i denne katalogen for å gi teamet ditt en komplett lokal erstatning for skybaserte kontorpakker, med full filformatkompatibilitet og ingen brukeravgifter.