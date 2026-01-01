Installer Collabora Online med ett-klikks installasjon.
Selvhostet nettbasert kontorpakke basert på LibreOffice som lar team samarbeide om å redigere dokumenter, regneark og presentasjoner i nettleseren.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Collabora Online
Collabora Online er en selvhostet nettbasert kontorpakke basert på LibreOffice-teknologi som kjører fullstendig i nettleseren. Team åpner Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter direkte fra en fillagringsapp som Nextcloud, Seafile eller Pydio Cells og samskriver dem i sanntid med levende markører, kommentarer, sporing av endringer og umiddelbare forhåndsvisninger – ingen skrivebordsklient, ingen Microsoft 365, ingen Google Workspace nødvendig.
Ved å selvhoste Collabora på din egen VPS beholder du hvert dokument, regneark og presentasjon på infrastruktur du kontrollerer. Kombiner det med en av fillagringsappene i denne katalogen for å gi teamet ditt en komplett lokal erstatning for skybaserte kontorpakker, med full filformatkompatibilitet og ingen brukeravgifter.
Viktige funksjoner i Collabora Online
Sanntids samarbeid
Flere brukere redigerer den samme Word-, Excel- eller PowerPoint-filen samtidig med live-markører, kommentarer og umiddelbar endringssynkronisering.
Microsoft Office-kompatibilitet
Åpne og lagre .docx-, .xlsx- og .pptx-filer uten konverteringstap takket være LibreOffice's native gjengivelse av OOXML-formater.
Integreres med fillagring
Integreres med Nextcloud, Seafile, Pydio Cells og andre WOPI-kompatible filservere uten kodeendringer i vertsprogrammet.
Spor endringer og kommentarer
Gjennomgå dokumenter med sporingsmodus for endringer, kommentarer i teksten, forslag og versjonshistorikk kjent fra skrivebordskontorpakker.
Mobil- og nettbrettvennlig
Berøringsoptimalisert redigeringsgrensesnitt fungerer på telefoner, nettbrett og Chromebooks slik at bidragsytere kan redigere fra hvilken som helst enhet.
Hvorfor kjøre Collabora Online på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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