Installer QloApps med ett klikk.
Åpen kildekodebasert hotelladministrasjons- og reservasjonssystem med et eiendomsstyringssystem, bookingsystem og hotellnettsted.
Velg en VPS-plan for QloApps
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med QloApps
QloApps er en gratis, åpen kildekode hotellhandelsplattform som kombinerer et eiendomsadministrasjonssystem, en direkte bestillingsmotor og en kundevendt hotellnettside i én enkelt installasjon. Hotelleiere kan administrere rombeholdning, priser, avgifter og reservasjoner fra ett dashbord, samtidig som de aksepterer bestillinger direkte på sin egen nettside uten å betale provisjon til tredjepartsportaler.
Å hoste QloApps selv på din egen VPS holder gjestedata, betalingsoppføringer og reservasjonslogg under din fulle kontroll, fjerner gebyrer per bestilling som er vanlig med hostede reservasjonstjenester, og lar deg tilpasse bestillingsflyten, temaet og bakkontoret for å matche hvordan eiendommen din faktisk drives.
Viktige funksjoner i QloApps
Direkte bestillingssystem
Ta imot reservasjoner direkte på hotellnettstedet ditt med tilgjengelighet i sanntid, prisplaner og umiddelbare bekreftelser — ingen provisjon til tredjepartsportaler.
Eiendomsforvaltning
Administrer rom, romtyper, prisplaner, sesongbasert prising, avgifter og inventar fra ett enkelt backoffice bygget rundt reelle hotellarbeidsflyter.
Støtte for flere hoteller
Driv flere hoteller fra én installasjon med hotellspesifikke rom, priser, ansattillatelser og konsolidert rapportering på tvers av gruppen.
Innebygd hotellnettsted
Lever en kundeorientert hotellnettside med romoversikter, galleri, anmeldelser og kontaktsider ferdig — ingen separat CMS å vedlikeholde.
Moduler og tillegg
Utvid bestillingsflyter med betalingsløsninger, kanalforvaltere og markedsføringsmoduler fra QloApps markedsplass uten å endre kjernekoden.
Flere språk og valuta
Betjen internasjonale gjester med innebygd støtte for flere språk og valutaer, kan konfigureres per marked fra administratorpanelet.
Hvorfor kjøre QloApps på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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