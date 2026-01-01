QloApps er en gratis, åpen kildekode hotellhandelsplattform som kombinerer et eiendomsadministrasjonssystem, en direkte bestillingsmotor og en kundevendt hotellnettside i én enkelt installasjon. Hotelleiere kan administrere rombeholdning, priser, avgifter og reservasjoner fra ett dashbord, samtidig som de aksepterer bestillinger direkte på sin egen nettside uten å betale provisjon til tredjepartsportaler.

Å hoste QloApps selv på din egen VPS holder gjestedata, betalingsoppføringer og reservasjonslogg under din fulle kontroll, fjerner gebyrer per bestilling som er vanlig med hostede reservasjonstjenester, og lar deg tilpasse bestillingsflyten, temaet og bakkontoret for å matche hvordan eiendommen din faktisk drives.