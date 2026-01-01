Installer Crontab UI med ett klikk installasjon.
Nettbasert grensesnitt for å administrere cron-jobber trygt med import, eksport, sikkerhetskopiering og HTTP-autentisering.
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Hva du kan bygge med Crontab UI
Crontab UI er en åpen kildekode Node.js webapplikasjon som erstatter feilutsatt manuell crontab-redigering med et trygt, visuelt grensesnitt. Å legge til, slette, pause og gjenoppta jobber krever ett enkelt klikk, og hver endring valideres før den tas i bruk, slik at en skrivefeil ikke lenger slår ut alle dine planlagte oppgaver samtidig.
Selv-hosting av Crontab UI på din egen VPS gir deg et privat kontrollpanel for hundrevis av cron-jobber med feillogger per jobb, automatiske sikkerhetskopier før risikable operasjoner, og import/eksport for å replikere den samme tidsplanen på tvers av flere maskiner. Innebygd HTTP basic authentication holder grensesnittet beskyttet uten å kreve en ekstern omvendt proxy eller identitetsleverandør.
Viktige funksjoner i Crontab UI
Sikker jobbredigering
Legg til, rediger, sett på pause, gjenoppta og slett cron-jobber via et validert brukergrensesnitt i stedet for å risikere syntaksfeil i rå crontab-filer.
Import og eksport
Importer en eksisterende crontab på sekunder og eksporter hele konfigurasjonen din for å distribuere den samme tidsplanen på nytt på andre maskiner uten SSH.
Automatiske sikkerhetskopier
Crontab UI oppretter en sikkerhetskopi før hver import og lar deg ta øyeblikksbilder og gjenopprette jobbene dine ved behov for å rette opp feil.
Jobbspesifikke feillogger
Hver planlagte jobb skriver sin egen feillogg slik at du kan revidere feil og feilsøke problemer uten å søke gjennom en delt systemlogg.
Utsending og kroker
Konfigurer e-postvarsler eller webhook-tilbakekall per jobb for å varsle teamet ditt eller utløse nedstrøms automatisering etter hver kjøring.
HTTP-autentisering
Beskytt webgrensesnittet med innebygd grunnleggende autentisering slik at bare autoriserte brukere kan se eller endre dine planlagte oppgaver.
Hvorfor kjøre Crontab UI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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