Crontab UI er en åpen kildekode Node.js webapplikasjon som erstatter feilutsatt manuell crontab-redigering med et trygt, visuelt grensesnitt. Å legge til, slette, pause og gjenoppta jobber krever ett enkelt klikk, og hver endring valideres før den tas i bruk, slik at en skrivefeil ikke lenger slår ut alle dine planlagte oppgaver samtidig.

Selv-hosting av Crontab UI på din egen VPS gir deg et privat kontrollpanel for hundrevis av cron-jobber med feillogger per jobb, automatiske sikkerhetskopier før risikable operasjoner, og import/eksport for å replikere den samme tidsplanen på tvers av flere maskiner. Innebygd HTTP basic authentication holder grensesnittet beskyttet uten å kreve en ekstern omvendt proxy eller identitetsleverandør.