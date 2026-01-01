Installer Node-RED med ett klikk.
Lavkode visuelt programmeringsverktøy for å koble sammen IoT-enheter, API-er og nettbaserte tjenester.
Velg en VPS-plan for Node-RED
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Node-RED
Node-RED er et flytbasert visuelt programmeringsverktøy bygget på Node.js som lar deg koble sammen maskinvare, API-er og nettjenester ved hjelp av en nettleserbasert dra-og-slipp-redigerer. Opprinnelig utviklet av IBM og nå vedlikeholdt av OpenJS Foundation, forenkler det bygging av automatiseringsarbeidsflyter uten å skrive kompleks kode — koble noder på et lerret og distribuer på sekunder.
Selv-hosting av Node-RED på din egen VPS gir deg full kontroll over flytene dine og de sensitive dataene de behandler, uten bruksbegrensninger, ingen hastighetsbegrensning og ingen avhengighet av en skyplattform. Enten du automatiserer IoT-sensorer, integrerer forretningstjenester eller orkestrerer API-rørledninger, tilbyr Node-RED en fleksibel, utvidbar kjøretid som kjører der du trenger den.
Viktige funksjoner i Node-RED
Visuell flytredigerer
Nettleserbasert dra-og-slipp-editor lar deg bygge og distribuere komplekse integrasjoner uten å skrive kode, noe som gjør automatisering tilgjengelig for alle.
4 000+ fellesskapsnoder
Installer noder for MQTT, HTTP, databaser, sky-API-er og hundrevis av andre tjenester direkte fra den innebygde palettbehandleren.
IoT og MQTT-native
Førsteklasses støtte for MQTT, Modbus og andre IoT-protokoller gjør Node-RED til standardplattformen for smarthus og industriell automasjon.
JavaScript-funksjonsnoder
Skriv tilpasset JavaScript i flyter for å håndtere komplekse datatransformasjoner og forretningslogikk uten å forlate den visuelle redigeringsverktøyet.
Flytdeling og bibliotek
Eksporter flyter som JSON og importer ferdigbygde flyter fra Node-REDs fellesskapsbibliotek for å komme i gang med vanlige integrasjoner umiddelbart.
Hvorfor kjøre Node-RED på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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