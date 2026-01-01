Node-RED er et flytbasert visuelt programmeringsverktøy bygget på Node.js som lar deg koble sammen maskinvare, API-er og nettjenester ved hjelp av en nettleserbasert dra-og-slipp-redigerer. Opprinnelig utviklet av IBM og nå vedlikeholdt av OpenJS Foundation, forenkler det bygging av automatiseringsarbeidsflyter uten å skrive kompleks kode — koble noder på et lerret og distribuer på sekunder.

Selv-hosting av Node-RED på din egen VPS gir deg full kontroll over flytene dine og de sensitive dataene de behandler, uten bruksbegrensninger, ingen hastighetsbegrensning og ingen avhengighet av en skyplattform. Enten du automatiserer IoT-sensorer, integrerer forretningstjenester eller orkestrerer API-rørledninger, tilbyr Node-RED en fleksibel, utvidbar kjøretid som kjører der du trenger den.