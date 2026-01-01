PeerTube er en gratis, åpen kildekode, føderert videovertplattform bygget som et selvsuverent alternativ til YouTube og Vimeo. Hver PeerTube-instans er uavhengig, men sammenkoblet gjennom ActivityPub-protokollen, slik at seerne dine kan følge kanaler fra hvilken som helst annen PeerTube-server, mens hver video, kommentar og abonnement lever på infrastrukturen du kontrollerer.

WebRTC peer-to-peer-strømming lar seere dele båndbredde med hverandre, slik at en enkelt populær video ikke krasjer serveren din under trafikktstopper. Den medfølgende PostgreSQL-, Redis- og transkodingspipelinen kjører utelukkende på din VPS, noe som gir skapere og fellesskap fullt eierskap til innholdet, publikummet og modereringsretningslinjene deres – ingen algoritmisk feed, ingen demonetisering, ingen annonsørformidlere.