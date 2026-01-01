Installer PeerTube med ett-klikks installasjon.
Føderert peer-to-peer videoplattform for publisering og deling av videoer uten å være avhengig av YouTube eller sentral infrastruktur.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PeerTube
PeerTube er en gratis, åpen kildekode, føderert videovertplattform bygget som et selvsuverent alternativ til YouTube og Vimeo. Hver PeerTube-instans er uavhengig, men sammenkoblet gjennom ActivityPub-protokollen, slik at seerne dine kan følge kanaler fra hvilken som helst annen PeerTube-server, mens hver video, kommentar og abonnement lever på infrastrukturen du kontrollerer.
WebRTC peer-to-peer-strømming lar seere dele båndbredde med hverandre, slik at en enkelt populær video ikke krasjer serveren din under trafikktstopper. Den medfølgende PostgreSQL-, Redis- og transkodingspipelinen kjører utelukkende på din VPS, noe som gir skapere og fellesskap fullt eierskap til innholdet, publikummet og modereringsretningslinjene deres – ingen algoritmisk feed, ingen demonetisering, ingen annonsørformidlere.
Viktige funksjoner i PeerTube
Føderert via ActivityPub
Seere fra enhver PeerTube-, Mastodon- eller annen ActivityPub-instans kan følge kanalen din, kommentere og dele videoer på tvers av Fediverse.
Peer-to-peer-strømming
Nettleserbasert WebRTC reduserer serverbåndbredden ved å la seere dele videobiter, slik at en viral opplasting ikke krasjer VPS-en din.
Innebygd transkoding
Automatisk transkoding genererer flere kvalitetsnivåer for hver opplasting — 240p til 4K — uten eksterne transkodingstjenester.
Direktestrømming og RTMP
Strøm direkte fra OBS eller en hvilken som helst RTMP-kompatibel koder direkte til din PeerTube-kanal med opptak og repriser.
Kanal- og spillelisteadministrasjon
Organiser videoer i kanaler, spillelister og serier med tilpassede miniatyrbilder, beskrivelser og tillatelser for samarbeidspartnere.
Åpent API og innbygginger
Bygg inn videoer hvor som helst med en én-linjes iframe og integrer med eksterne verktøy via et fullt dokumentert REST API.
Hvorfor kjøre PeerTube på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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