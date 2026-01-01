Prometheus samler inn tidsserie-måledata fra infrastrukturen og applikasjonene dine via en pull-basert HTTP-modell, lagrer dem i en effektiv lokal TSDB, og eksponerer PromQL – et kraftig spørrespråk for å segmentere, aggregere og varsle om enhver måledata. Uteksaminert fra CNCF sammen med Kubernetes, er det overvåkingsgrunnlaget valgt av DevOps-team i selskaper som GitLab, DigitalOcean og Uber.

Å kjøre Prometheus på din egen VPS gir deg ubegrenset inntak av måledata til en fast pris, full kontroll over skrapeintervaller og oppbevaringsperioder, og native integrasjon med Grafana, Alertmanager og hundrevis av fellesskapseksportører – uten skykostnader per måledata eller begrensninger på dataprøvetaking.