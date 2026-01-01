Installer Prometheus med ett-klikks installasjon.
Det CNCF-graduerte overvåkingsverktøyet med åpen kildekode som ble bransjestandarden for skybasert metrikkinnsamling og varsling.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Prometheus
Prometheus samler inn tidsserie-måledata fra infrastrukturen og applikasjonene dine via en pull-basert HTTP-modell, lagrer dem i en effektiv lokal TSDB, og eksponerer PromQL – et kraftig spørrespråk for å segmentere, aggregere og varsle om enhver måledata. Uteksaminert fra CNCF sammen med Kubernetes, er det overvåkingsgrunnlaget valgt av DevOps-team i selskaper som GitLab, DigitalOcean og Uber.
Å kjøre Prometheus på din egen VPS gir deg ubegrenset inntak av måledata til en fast pris, full kontroll over skrapeintervaller og oppbevaringsperioder, og native integrasjon med Grafana, Alertmanager og hundrevis av fellesskapseksportører – uten skykostnader per måledata eller begrensninger på dataprøvetaking.
Viktige funksjoner i Prometheus
PromQL Spørrespråk
Et fleksibelt funksjonelt spørrespråk lar deg aggregere, transformere og varsle om enhver kombinasjon av målinger på tvers av hele infrastrukturen din i sanntid.
Trekkbasert innsamling
Prometheus skraper metrikker fra HTTP-endepunkter på en konfigurerbar tidsplan, noe som gjør det enkelt å legge til nye mål uten å endre den overvåkede applikasjonen.
Tjenesteoppdagelse
Innebygde integrasjoner med Kubernetes, Consul, EC2 og mer oppdager og overvåker automatisk nye tjenester når de startes opp uten manuell konfigurasjon.
Varslingsregler
Definer terskel- og trendbaserte varslingsregler som ruter varsler gjennom Alertmanager til Slack, PagerDuty, e-post eller et hvilket som helst webhook-endepunkt.
Grafana-integrasjon
Prometheus er standard datakilde for Grafana, som muliggjør rike dashbord, varmekart og visualisering av alle dine måledata med minimalt oppsett.
Hvorfor kjøre Prometheus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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