GeoNetwork er en standardbasert katalogapplikasjon med åpen kildekode, bygget for å administrere romlig refererte ressurser på tvers av organisasjoner. Utviklet under OSGeo-stiftelsen, tilbyr den metadataredigering, føderert søk og en innebygd kartviser som fungerer med ISO 19115/19139, Dublin Core og OGC API Records rett ut av esken.

Selv-hosting av GeoNetwork gir full kontroll over sensitive geospatiale datasett, høstingslegitimasjon og tilgangspolicyer på din egen VPS. Denne malen inkluderer PostGIS for relasjonell lagring og Elasticsearch for rask indeksert søk, slik at katalogen er produksjonsklar i det øyeblikket den starter opp.