Installer GeoNetwork med én-klikks installasjon.
Åpen kildekode katalogapplikasjon for å administrere geospatial metadata, datasett og interaktive karttjenester.
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Hva du kan bygge med GeoNetwork
GeoNetwork er en standardbasert katalogapplikasjon med åpen kildekode, bygget for å administrere romlig refererte ressurser på tvers av organisasjoner. Utviklet under OSGeo-stiftelsen, tilbyr den metadataredigering, føderert søk og en innebygd kartviser som fungerer med ISO 19115/19139, Dublin Core og OGC API Records rett ut av esken.
Selv-hosting av GeoNetwork gir full kontroll over sensitive geospatiale datasett, høstingslegitimasjon og tilgangspolicyer på din egen VPS. Denne malen inkluderer PostGIS for relasjonell lagring og Elasticsearch for rask indeksert søk, slik at katalogen er produksjonsklar i det øyeblikket den starter opp.
Viktige funksjoner i GeoNetwork
Romlig metadatakatalog
Administrer ISO 19115/19139, Dublin Core og INSPIRE-kompatible poster med innebygd validering og malbasert redigering.
Føderert høsting
Hent metadata fra CSW, OAI-PMH, WMS, WFS og andre GeoNetwork-noder etter en tidsplan for å bygge et enkelt oppdagelseslag.
Elasticsearch-søk
Fulltekst og fasettert romlig søk drevet av en medfølgende Elasticsearch-backend for resultater på under et sekund på tvers av millioner av poster.
Innebygd kartviser
Forhåndsvis WMS-, WMTS- og WFS-lag direkte fra en post ved hjelp av den integrerte OpenLayers-baserte kartklienten.
OGC API Poster
Tilgjengeliggjør kataloginnhold via CSW 2.0.2 og den moderne OGC API Records-standarden for integrasjoner med geoportaler.
PostGIS backend
Leveres med en PostGIS-database slik at romlige geometrier, lenker og tilgangsregler vedvarer i en velprøvd åpen kildekode GIS-motor.
Hvorfor kjøre GeoNetwork på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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