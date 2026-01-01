Chevereto er en moden, selvhostet plattform for bilde- og videohosting som har vært betrodd av nettsamfunn siden 2007. Den tilbyr alt som trengs for å drive et fullverdig nettsted for mediedeling — brukerregistrering, profiler, tofaktorsautentisering, avansert medieorganisering gjennom kategorier, tagger og album, samt detaljerte personvernkontroller per opplasting for offentlig, privat eller passordbeskyttet innhold.

Å kjøre Chevereto på din egen VPS holder hver opplasting, brukerkonto og inntektsstrøm under din fulle kontroll uten gebyrer per bilde eller innholdsbegrensninger. Denne malen pakker Chevereto med MariaDB for innholdsmetadata og Redis for rask sesjons- og hurtigbufferlagring, mens Traefik håndterer HTTPS-ruting automatisk slik at plattformen er klar til å akseptere sin første opplasting i løpet av minutter.