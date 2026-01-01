Installer Chevereto med ett klikk.
Selvhostet plattform for deling av bilder og video for å bygge ditt eget Imgur- eller Flickr-lignende mediefellesskap.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Chevereto
Chevereto er en moden, selvhostet plattform for bilde- og videohosting som har vært betrodd av nettsamfunn siden 2007. Den tilbyr alt som trengs for å drive et fullverdig nettsted for mediedeling — brukerregistrering, profiler, tofaktorsautentisering, avansert medieorganisering gjennom kategorier, tagger og album, samt detaljerte personvernkontroller per opplasting for offentlig, privat eller passordbeskyttet innhold.
Å kjøre Chevereto på din egen VPS holder hver opplasting, brukerkonto og inntektsstrøm under din fulle kontroll uten gebyrer per bilde eller innholdsbegrensninger. Denne malen pakker Chevereto med MariaDB for innholdsmetadata og Redis for rask sesjons- og hurtigbufferlagring, mens Traefik håndterer HTTPS-ruting automatisk slik at plattformen er klar til å akseptere sin første opplasting i løpet av minutter.
Viktige funksjoner i Chevereto
Bilde- og videodeling
Vert bilder og videoer med miniatyrbilder, innebygde avspillere og direkte lenker klare til å deles på hvilken som helst plattform.
Album og tagger
Organiser innhold i album og kategoriser opplastinger med tagger slik at besøkende kan bla gjennom og søke i et voksende mediebibliotek.
Brukerkontoer og roller
Registrerte brukere får profiler, tofaktorsautentisering og rollebaserte tillatelser administrert via administratorpanelet.
Personvernkontroller
Personverninnstillinger per opplasting lar eiere merke innhold som offentlig, privat eller passordbeskyttet for å passe ethvert delingsscenario.
Flerspråklig grensesnitt
Lanser et fellesskap på ett av over 30 støttede språk uten å installere ekstra pakker eller temaer.
Hvorfor kjøre Chevereto på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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