Installer MantisBT med ett-klikks installasjon.
Open kildekode feilsporer for programvareteam for å logge feil, håndtere funksjonsforespørsler og koordinere prosjektarbeidsflyter.
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Hva du kan bygge med MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) er en veletablert åpen kildekode-feilsporer skrevet i PHP, brukt av programvareteam for å logge feil, administrere funksjonsforespørsler og koordinere arbeid på tvers av flere prosjekter. Bygget rundt tilpassbare arbeidsflyter, detaljerte prosjektspesifikke tillatelser og e-postvarsler, fokuserer det på disiplinen med problemhåndtering uten oppblåstheten til komplette prosjektstyringssystemer.
Selvhosting av MantisBT holder rapporterte feil, vedlegg og intern diskusjon på infrastruktur du kontrollerer — essensielt for organisasjoner hvis feilrapporter inneholder reproduksjonstrinn, kundedata eller proprietær kode. Denne distribusjonen leveres med MariaDB for varig problemhistorikk og fjerner lisenskostnadene per bruker som kreves av mange kommersielle feilsporere.
Viktige funksjoner i MantisBT
Tilpassbare arbeidsflyter
Definer statusoverganger, løsningstilstander og tilgangsregler per prosjekt slik at sporingen gjenspeiler hvordan hvert team faktisk flytter arbeid fra rapportering til løsning.
Finkornede tillatelser
Rollebasert tilgangskontroll på prosjekt-, kategori- og feltnivå holder sensitive saker synlige kun for de personene som trenger å se dem.
E-postvarsler
Konfigurerbare e-postregler varsler rapporterere, behandlere og observatører når saker endrer status, noe som sikrer at ingen feil eller funksjonsforespørsler blir oversett.
Tilpassede felt og filtre
Legg til vilkårlige egendefinerte felt i saker og lagre komplekse filtre som navngitte visninger for å sortere tusenvis av rapporter uten å miste kontekst.
Plugin-arkitektur
Et omfattende plugin-økosystem utvider MantisBT med kildekontrollintegrasjon, ytterligere autentiseringsmetoder og rapporteringsutvidelser.
REST og SOAP API-er
Både REST- og SOAP-grensesnitt lar deg skripte saksopprettelse, automatisere triagering og integrere sporingsverktøyet med CI-pipelines eller eksterne verktøy.
Hvorfor kjøre MantisBT på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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