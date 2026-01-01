MantisBT (Mantis Bug Tracker) er en veletablert åpen kildekode-feilsporer skrevet i PHP, brukt av programvareteam for å logge feil, administrere funksjonsforespørsler og koordinere arbeid på tvers av flere prosjekter. Bygget rundt tilpassbare arbeidsflyter, detaljerte prosjektspesifikke tillatelser og e-postvarsler, fokuserer det på disiplinen med problemhåndtering uten oppblåstheten til komplette prosjektstyringssystemer.

Selvhosting av MantisBT holder rapporterte feil, vedlegg og intern diskusjon på infrastruktur du kontrollerer — essensielt for organisasjoner hvis feilrapporter inneholder reproduksjonstrinn, kundedata eller proprietær kode. Denne distribusjonen leveres med MariaDB for varig problemhistorikk og fjerner lisenskostnadene per bruker som kreves av mange kommersielle feilsporere.