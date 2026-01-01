Installer PdfDing med ett klikk.
Selvhostet PDF-behandler med nettleserbasert visning, kommentering og synkronisering av leseposisjon på tvers av enheter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PdfDing
PdfDing er en selvhostet PDF-behandler og et visningsprogram som husker leseposisjonen din på tvers av enheter, slik at du kan starte lesingen på en stasjonær datamaskin og fortsette på en telefon uten å miste plassen din. Filer er organisert i arbeidsområder og samlinger med flernivå-tagging, stjernemerking og arkivering. Det nettleserbaserte visningsprogrammet lar deg kommentere, markere, legge til tekst, tegne og signere dokumenter — med alle kommentarer lagret på serveren og synkronisert på tvers av alle enheter.
Å selvhoste PdfDing på din egen VPS holder dokumentbiblioteket ditt privat: ingen filer lastes opp til en skytjeneste, ingen bruksanalyse, og full kontroll over hvem som kan få tilgang til din instans. Valgfri OIDC enkeltpålogging, tofaktorautentisering og tilgangskontroller per lenke gjør det praktisk for både personlig bruk og bruk i små team.
Viktige funksjoner i PdfDing
Synkronisering på tvers av enheter
Leseposisjon, anmerkninger og digitale signaturer synkroniseres på tvers av alle enheter, slik at du aldri mister plassen din når du bytter mellom datamaskin og mobil.
Annotering og redigering
Legg til tekst, uthevinger, tegninger og kommentarer direkte i nettleseren — ingen tredjepartsverktøy nødvendig — med merknader lagret på serveren.
Samlinger og merking
Organiser PDF-er i arbeidsområder og samlinger med flernivåtagger, stjernemerking og arkivering for et strukturert personlig eller team-bibliotek.
Digitale signaturer
Signer dokumenter i nettleseren og få signaturer synkronisert og bevart på tvers av alle enhetene dine uten å installere skrivebordsprogramvare.
SSO og tofaktorautentisering
Integrer med enhver OIDC-leverandør for enkeltpålogging, og sikre kontoer med tofaktorautentisering via TOTP eller WebAuthn-maskinvarenøkkel.
Delbare lenker
Generer tilgangsstyrte delingslenker med QR-koder for individuelle PDF-er, som gjør det enkelt å dele dokumenter uten å gi full kontotilgang.
Hvorfor kjøre PdfDing på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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