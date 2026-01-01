PdfDing er en selvhostet PDF-behandler og et visningsprogram som husker leseposisjonen din på tvers av enheter, slik at du kan starte lesingen på en stasjonær datamaskin og fortsette på en telefon uten å miste plassen din. Filer er organisert i arbeidsområder og samlinger med flernivå-tagging, stjernemerking og arkivering. Det nettleserbaserte visningsprogrammet lar deg kommentere, markere, legge til tekst, tegne og signere dokumenter — med alle kommentarer lagret på serveren og synkronisert på tvers av alle enheter.

Å selvhoste PdfDing på din egen VPS holder dokumentbiblioteket ditt privat: ingen filer lastes opp til en skytjeneste, ingen bruksanalyse, og full kontroll over hvem som kan få tilgang til din instans. Valgfri OIDC enkeltpålogging, tofaktorautentisering og tilgangskontroller per lenke gjør det praktisk for både personlig bruk og bruk i små team.