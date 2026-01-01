Hemmelig er en selvhostet applikasjon for deling av sensitiv informasjon gjennom krypterte, selvdestruerende lenker. Passord, API-nøkler og private notater krypteres på klientsiden før de forlater nettleseren, slik at serveren kun lagrer chiffertekst den ikke kan dekryptere. Hver hemmelighet kan låses bak en passordfrase, begrenses av IP, settes til å utløpe etter en valgt tid eller begrenses til et maksimalt antall visninger.

Å kjøre Hemmelig på din egen VPS holder alle delte legitimasjoner utenfor tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer oppbevaringsreglene, tilgangsloggene og krypteringsgrensen, noe som gjør det egnet for team som overfører legitimasjoner, kundedata eller enhver nyttelast som er for sensitiv til å etterlate i e-post eller chat-historikk.