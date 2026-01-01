Installer Hemmelig ett-klikks installasjon.
Del krypterte, selvdestruerende hemmeligheter via engangslenker som forsvinner etter første lesing.
Velg en VPS-plan for Hemmelig
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hemmelig
Hemmelig er en selvhostet applikasjon for deling av sensitiv informasjon gjennom krypterte, selvdestruerende lenker. Passord, API-nøkler og private notater krypteres på klientsiden før de forlater nettleseren, slik at serveren kun lagrer chiffertekst den ikke kan dekryptere. Hver hemmelighet kan låses bak en passordfrase, begrenses av IP, settes til å utløpe etter en valgt tid eller begrenses til et maksimalt antall visninger.
Å kjøre Hemmelig på din egen VPS holder alle delte legitimasjoner utenfor tredjeparts infrastruktur. Du kontrollerer oppbevaringsreglene, tilgangsloggene og krypteringsgrensen, noe som gjør det egnet for team som overfører legitimasjoner, kundedata eller enhver nyttelast som er for sensitiv til å etterlate i e-post eller chat-historikk.
Viktige funksjoner i Hemmelig
Klientbasert kryptering
Hemmeligheter krypteres i nettleseren med AES-256-GCM før opplasting, slik at serveren aldri ser klartekst.
Engangslenker
Hver lenke selvdestrueres etter et konfigurerbart antall visninger eller en utløpsperiode, uten å etterlate spor.
Passord og IP-beskyttelse
Lås hemmeligheter med en valgfri passordfrase eller begrens tilgangen til spesifikke IP-områder for et ekstra sikkerhetslag.
Krypterte filopplastinger
Legg ved filer til en hemmelighet med den samme ende-til-ende-krypteringen som brukes på tekstnyttelast, klar for autentiserte brukere.
QR-kodedeling
Generer QR-koder for enhver hemmelig lenke slik at mottakere kan åpne den på en telefon uten å kopiere lange URL-er.
Ingen konto kreves
Hvem som helst kan opprette og åpne en hemmelighet uten å registrere seg, mens valgfrie kontoer låser opp filer og historikk.
Hvorfor kjøre Hemmelig på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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