Black Candy er en åpen kildekode, selvhostet musikkstrømmeserver som gjør din personlige lydsamling om til en privat strømmetjeneste du kan nå fra hvilken som helst nettleser eller dens offisielle mobilapper. Den skanner biblioteket ditt, leser metadata og albumkunst, og presenterer alt gjennom en ren, responsiv nettspiller med spillelister, søk og flerbrukerkontoer.

I motsetning til kommersielle strømmeplattformer, beholder Black Candy hver sang, spilleliste og lyttevaner på infrastruktur du eier. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen katalog som endres uten forvarsel, og ingen komprimering av dine høykvalitetsfiler – bare din egen musikk, strømmet i full kvalitet fra din VPS til hver enhet du bruker.