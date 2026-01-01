Installer Black Candy med ett klikk.
Selvhostet musikkstrømmingsserver med en ren nettspiller og offisielle mobilapper for din personlige musikksamling.
Velg en VPS-plan for Black Candy
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Black Candy
Black Candy er en åpen kildekode, selvhostet musikkstrømmeserver som gjør din personlige lydsamling om til en privat strømmetjeneste du kan nå fra hvilken som helst nettleser eller dens offisielle mobilapper. Den skanner biblioteket ditt, leser metadata og albumkunst, og presenterer alt gjennom en ren, responsiv nettspiller med spillelister, søk og flerbrukerkontoer.
I motsetning til kommersielle strømmeplattformer, beholder Black Candy hver sang, spilleliste og lyttevaner på infrastruktur du eier. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen katalog som endres uten forvarsel, og ingen komprimering av dine høykvalitetsfiler – bare din egen musikk, strømmet i full kvalitet fra din VPS til hver enhet du bruker.
Viktige funksjoner i Black Candy
Personlig musikkstrømming
Strøm din egen samling fra hvilken som helst nettleser eller de offisielle mobilappene, med komplett albumgrafikk, metadata og søk.
Flerbrukerkontoer
Gi hver lytter sin egen pålogging, spillelister og lyttehistorikk mens de deler et enkelt bibliotek på én server.
Direkte transkoding
Konverterer automatisk lyd til en strømmevennlig bitrate slik at avspillingen forblir jevn på trege eller mobile tilkoblinger uten å endre originalene.
Spillelister og Søk
Lag manuelle eller smarte spillelister og finn enhver artist, album eller spor umiddelbart med rask fulltekstsøk.
Fullt dataeierskap
Din musikk, spillelister og lyttedata forblir på din VPS — ingen abonnementer, ingen sporing og ingen katalog som forsvinner.
Hvorfor kjøre Black Candy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.