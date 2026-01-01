DreamFactory er en åpen kildekode API-genereringsplattform som umiddelbart oppretter fullt dokumenterte, rollebeskyttede REST- og GraphQL-API-er for enhver database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server og mer — uten å skrive en eneste kodelinje. Koble til databasen din, og DreamFactory genererer en komplett CRUD API med innebygd autentisering, hastighetsbegrensning og tilgangskontroll på feltnivå.

Selv-hosting av DreamFactory på din VPS gir deg fullt eierskap over dataene og API-laget ditt, uten pris per kall eller leverandørlåsing. Denne distribusjonen inkluderer MySQL for systemdatabasen og Redis for høyytelsesbufring, noe som gir deg en produksjonsklar API-plattform rett ut av esken.