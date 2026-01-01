Installer DreamFactory med ett klikk.
Åpen kildekode REST- og GraphQL API-plattform som automatisk genererer sikre database-API-er på minutter uten koding.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DreamFactory
DreamFactory er en åpen kildekode API-genereringsplattform som umiddelbart oppretter fullt dokumenterte, rollebeskyttede REST- og GraphQL-API-er for enhver database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server og mer — uten å skrive en eneste kodelinje. Koble til databasen din, og DreamFactory genererer en komplett CRUD API med innebygd autentisering, hastighetsbegrensning og tilgangskontroll på feltnivå.
Selv-hosting av DreamFactory på din VPS gir deg fullt eierskap over dataene og API-laget ditt, uten pris per kall eller leverandørlåsing. Denne distribusjonen inkluderer MySQL for systemdatabasen og Redis for høyytelsesbufring, noe som gir deg en produksjonsklar API-plattform rett ut av esken.
Viktige funksjoner i DreamFactory
Autogenererte API-er
Koble til hvilken som helst SQL- eller NoSQL-database og motta umiddelbart et komplett REST- og GraphQL-API med full CRUD-støtte — ingen manuell endepunktkoding er nødvendig.
Rollebasert tilgangskontroll
Definer detaljerte tillatelser per bruker eller rolle, og begrens tilgangen ned til individuelle tabeller og felt for å holde data sikre.
Støtte for flere databaser
Generer API-er fra MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle og dusinvis av andre datakilder fra én enkelt plattform.
API-nøkkelhåndtering
Utsted og tilbakekall API-nøkler per applikasjon eller forbruker, med valgfri hastighetsbegrensning for å forhindre misbruk og kontrollere bruken.
Live API-dokumentasjon
Alle genererte API-er leveres med interaktiv Swagger-dokumentasjon slik at utviklere umiddelbart kan utforske og teste endepunkter.
Hvorfor kjøre DreamFactory på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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