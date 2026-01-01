Installer Flowise med ett klikk.
Åpen kildekode lavkodeplattform for å bygge LLM-orkestreringsflyter og AI-agenter med et visuelt dra-og-slipp-grensesnitt.
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Hva du kan bygge med Flowise
Flowise er en åpen kildekode lavkodeplattform som gjør det mulig å bygge sofistikerte AI-applikasjoner tilgjengelig for utviklere og team uten omfattende koding. Det visuelle dra-og-slipp-grensesnittet lar deg koble sammen språkmodeller, vektordatabaser, minnesystemer og eksterne verktøy til sammenhengende arbeidsflyter. Flowise støtter OpenAI, Anthropic, Google og åpen kildekode-modeller, noe som gjør den fleksibel for ulike AI-bruksområder, fra chatroboter til RAG-applikasjoner og autonome agenter.
Selvhosting av Flowise på din VPS gir deg fullt eierskap over dine AI-arbeidsflyter, samtaledata og integrerte kunnskapsbaser. Du kan koble til interne databaser og API-er som skyplattformer ikke kan nå, og konfigurere ressurser spesifikt for dine LLM-arbeidsbelastninger uten pris per API-kall eller personvernhensyn.
Viktige funksjoner i Flowise
Visuell flytbygger
Dra-og-slipp-grensesnitt for å sette sammen komplekse AI-pipelines fra forhåndsbygde noder uten å skrive orkestreringskode.
RAG-støtte
Innebygde funksjonaliteter for Retrieval-Augmented Generation, med integrasjon av vektordatabase for å bygge kunnskapsbaserte AI-applikasjoner.
Multi-LLM-støtte
Koble til OpenAI, Anthropic, Google, Cohere og lokale åpen kildekode-modeller fra ett enkelt, enhetlig grensesnitt.
Agentrammeverk
Opprett autonome AI-agenter som bruker verktøy, resonnerer seg gjennom flertrinns oppgaver og opprettholder samtalehistorikk på tvers av økter.
API-integrasjon
Eksponer enhver flyt som et API-endepunkt for å bygge inn AI-funksjonalitet direkte inn i dine eksisterende applikasjoner og arbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Flowise på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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