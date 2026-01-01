Flowise er en åpen kildekode lavkodeplattform som gjør det mulig å bygge sofistikerte AI-applikasjoner tilgjengelig for utviklere og team uten omfattende koding. Det visuelle dra-og-slipp-grensesnittet lar deg koble sammen språkmodeller, vektordatabaser, minnesystemer og eksterne verktøy til sammenhengende arbeidsflyter. Flowise støtter OpenAI, Anthropic, Google og åpen kildekode-modeller, noe som gjør den fleksibel for ulike AI-bruksområder, fra chatroboter til RAG-applikasjoner og autonome agenter.

Selvhosting av Flowise på din VPS gir deg fullt eierskap over dine AI-arbeidsflyter, samtaledata og integrerte kunnskapsbaser. Du kan koble til interne databaser og API-er som skyplattformer ikke kan nå, og konfigurere ressurser spesifikt for dine LLM-arbeidsbelastninger uten pris per API-kall eller personvernhensyn.